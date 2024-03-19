Matematiğin Gücünü Kullanarak Kütüphanede Beğendiği Kadının Numarasını Alan Genç

Enes isimli bir genç, kütüphanede beğendiği kadının numarasını alabilmek için matematiğin gücünü kullandı. Beğendiği kadının numarasını almak isteyen Enes bir matematik sorusu oluşturarak, soruyu da kadına çözdürdü.
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Enes'in hoşlandığı kadından çözmesini istediği soru ise şu şekilde: 'Enes hoşlandığı kızın telefon numarasının yalnızca ilk 2 hanesini bilmektedir. Hoşlandığı kızın 11 haneden oluşan numarasının ilk tuşlamada bulma olasılığı kaçtır?"
Enes soruyu çözmesini istediği kadına daha sonra ise, 'Buradaki Enes benim, hoşlandığım kızın numarasını bulmak için aslında matematiğe ihtiyacım yok' diyor ve numarayı alıyor.
İşte o anlar: 👇
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