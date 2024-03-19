Matematiğin Gücünü Kullanarak Kütüphanede Beğendiği Kadının Numarasını Alan Genç

Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul Depreme Hazır Değil' Diyen Murat Kurum'a: 'Neden Hazırlamadınız?'

Saatlerce Takip Ettiği Kadın Tepki Gösterince 'Benden Sana Zarar Gelmez, Çeksen Ne Olur Çekmesen Ne Olur' Dedi