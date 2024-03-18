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Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Süleyman Yalvaç, Ümit Özdağ’ın Yanına Paramotorlu Paraşütle Uçarak Geldi

Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Süleyman Yalvaç, Ümit Özdağ’ın Yanına Paramotorlu Paraşütle Uçarak Geldi

Isparta Ümit Özdağ
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 11:04

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Isparta Şarkikaraağaç'ta iftar öncesi vatandaşlarla bir araya geldi. Ümit Özdağ'a ise Yalvaç Belediyesi Başkan adayı Süleyman Yalvaç da eşlik etti.

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Vatandaşlarla bir araya gelen Ümit Özdağ'ın yanına gelen Süleyman Yalvaç, yolculuk için farklı bir yol seçti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Ümit Özdağ'ın yanına gelen Süleyman Yalvaç, yolculuk için farklı bir yol seçti.

10 yıldan uzun bir süredir uçan Yalvaç, Özdağ'ın yanına paramotorlu paraşütle geldi.

10 yıldan uzun bir süredir uçan Yalvaç, Özdağ'ın yanına paramotorlu paraşütle geldi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Süleyman Yalvaç öğretmenlikten emekli olduktan sonra paramotorlu yamaç paraşütü sporunu 10 yıldır heyecanla yapıyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Süleyman Yalvaç öğretmenlikten emekli olduktan sonra paramotorlu yamaç paraşütü sporunu 10 yıldır heyecanla yapıyor.

İşte o belediye başkan adayının Ümit Özdağ'ın yanına uçarak geldiği anlar: 👇

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