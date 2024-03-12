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Babaya Neden Çocuk Emanet Edilmez? Uykudan Uyandırdığı Çocuğuna Pizza Yedirmeye Çalışan Adam

Babaya Neden Çocuk Emanet Edilmez? Uykudan Uyandırdığı Çocuğuna Pizza Yedirmeye Çalışan Adam

Arya
Arya - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 19:11

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Kaya ve Yaren Çapan çiftini çocuğu Karen sosyal medyada sık sık viral oluyor.  Babası tarafından paylaşılan bir videoda da Karen salonun ortasında pizzanın başında otururken görülüyor.

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Karen o anlarda, 5 saattir uyuduğu için babası tarafından yeni uyandırılmış ve uyku sersemi haliyle neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

Karen o anlarda, 5 saattir uyuduğu için babası tarafından yeni uyandırılmış ve uyku sersemi haliyle neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

Uyku sersem çocuğuna pizza yedirmeye çalışan babanın o anları da insanlara, 'Babaya neden çocuk emanet edilmeyeceğinin ispatı' dedirtti.

Uyku sersem çocuğuna pizza yedirmeye çalışan babanın o anları da insanlara, 'Babaya neden çocuk emanet edilmeyeceğinin ispatı' dedirtti.

İşte Karen'in viral olan o anları: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇
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