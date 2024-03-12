Babaya Neden Çocuk Emanet Edilmez? Uykudan Uyandırdığı Çocuğuna Pizza Yedirmeye Çalışan Adam

Kaya ve Yaren Çapan çiftini çocuğu Karen sosyal medyada sık sık viral oluyor. Babası tarafından paylaşılan bir videoda da Karen salonun ortasında pizzanın başında otururken görülüyor.
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Karen o anlarda, 5 saattir uyuduğu için babası tarafından yeni uyandırılmış ve uyku sersemi haliyle neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor.
Uyku sersem çocuğuna pizza yedirmeye çalışan babanın o anları da insanlara, 'Babaya neden çocuk emanet edilmeyeceğinin ispatı' dedirtti.
İşte Karen'in viral olan o anları: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
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