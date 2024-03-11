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Tesettüre Giren Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Hazırlık Aşamasına Ait Kamera Arkası Görüntüleri Paylaştı

Tesettüre Giren Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Hazırlık Aşamasına Ait Kamera Arkası Görüntüleri Paylaştı

Show tv Kızılcık Şerbeti Tesettür
Arya
Arya - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 20:44

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Show Tv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakteri son bölümde tesettüre girerek izleyicileri bir hayli şaşırtmıştı.

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Evli ve çocuklu sevgilisi ile imam nikahı kıyıp tesettüre giren Çimen, annesi Kıvılcım başta olmak üzere tüm ailesini şoke etmişti.

Evli ve çocuklu sevgilisi ile imam nikahı kıyıp tesettüre giren Çimen, annesi Kıvılcım başta olmak üzere tüm ailesini şoke etmişti.

Dizinin yeni bölümünden fragman yayınlanmaması ile de yeni bölümde bizleri nelerin beklediği hakkında en ufak fikir sahibi olamazken, Selin Türkmen, TikTok hesabından tesettüre girdiği anlara ait kamera arkası görüntüler paylaştı.

Dizinin yeni bölümünden fragman yayınlanmaması ile de yeni bölümde bizleri nelerin beklediği hakkında en ufak fikir sahibi olamazken, Selin Türkmen, TikTok hesabından tesettüre girdiği anlara ait kamera arkası görüntüler paylaştı.

İşte Çimen'in tesettüre girdiği o anlar: 👇

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