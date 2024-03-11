30 Dakikada 1 Sipariş Zorunluluğu: Zorla İkinci Siparişi Almak İsteyen Garsonda Dersini Verdi!

İstanbul'da yaşandığı belirtilen olayda, bir adam masasına gelerek 30 dakikada bir sipariş alma zorunluluğu olduğunu belirten garsona ders verdi.
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Müşterinin masasına giden garson, 30 dakikada bir sipariş alma zorunluluğu olduğunu belirtip müşterinin de 45 dakikadır ikinci siparişini vermediğini belirterek sipariş almak istiyor.
Kendisinden zorla sipariş alınmak istenen müşteri ise, masasında bulunan boş tatlı tabağının, bardağın ve içi izmarit ile dolan kül tablasının hala alınmadığını belirterek, 'O kanun Uzay'da bile yok' deyip tepki gösterdi.
İşte o anlar: 👇
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