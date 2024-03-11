Görüş Bildir
Haberler
Video
30 Dakikada 1 Sipariş Zorunluluğu: Zorla İkinci Siparişi Almak İsteyen Garsonda Dersini Verdi!

30 Dakikada 1 Sipariş Zorunluluğu: Zorla İkinci Siparişi Almak İsteyen Garsonda Dersini Verdi!

Sosyal Medya Restoran
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 09:33

İçerik Devam Ediyor

İstanbul'da yaşandığı belirtilen olayda, bir adam masasına gelerek 30 dakikada bir sipariş alma zorunluluğu olduğunu belirten garsona ders verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Müşterinin masasına giden garson, 30 dakikada bir sipariş alma zorunluluğu olduğunu belirtip müşterinin de 45 dakikadır ikinci siparişini vermediğini belirterek sipariş almak istiyor.

Müşterinin masasına giden garson, 30 dakikada bir sipariş alma zorunluluğu olduğunu belirtip müşterinin de 45 dakikadır ikinci siparişini vermediğini belirterek sipariş almak istiyor.

Kendisinden zorla sipariş alınmak istenen müşteri ise, masasında bulunan boş tatlı tabağının, bardağın ve içi izmarit ile dolan kül tablasının hala alınmadığını belirterek, 'O kanun Uzay'da bile yok' deyip tepki gösterdi.

Kendisinden zorla sipariş alınmak istenen müşteri ise, masasında bulunan boş tatlı tabağının, bardağın ve içi izmarit ile dolan kül tablasının hala alınmadığını belirterek, 'O kanun Uzay'da bile yok' deyip tepki gösterdi.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?