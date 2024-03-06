Kız Çocuklarının Aşırı Zorba Olabileceğini İddia Eden Öğretmen, Yaşadığı Zorbalığı Anlattı

Hamilelik Senaryosu ile Tanınan Mükremin Gezgin, Askerliğinin Ankara Haymana'ya Çıktığını Açıkladı

Yapay Zeka Yine Döktürdü: Efsane Barış Manço ve Cem Karaca, Mabel Matiz'in Düldül'üyle Bir Araya Geldi!