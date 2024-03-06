Kız Çocuklarının Aşırı Zorba Olabileceğini İddia Eden Öğretmen, Yaşadığı Zorbalığı Anlattı

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İlkokul ve ortaokuldaki kız çocuklarının aşırı zorba olabileceğini iddia eden öğretmen, bir gün lip gloss sürerken 8-9 yaşındaki öğrencisinin kendisini gördüğünü ve kullandığı ürünün markasını sorduğunu söyledi.
İrem isimli o öğretmen lip gloss'unun markasını belirttikten sonra ise öğrencisinin, 'Biz sadece Sephora'dan alışveriş yapıyoruz, Dior falan kullanıyoruz. Dior'un fiyatlarını biliyorsunuz herhalde değil mi?' dediğini söyledi.
Kız çocuğu ile bir anda kendisini yarış içerisinde bulduğunu söyleyen öğretmen o çocuğun sözlerinin devamında ise, 'Benim ayakkabım yeni 7.000 TL falanlar' dediğini söyledi.
İşte o öğretmenin maruz kaldığı zorbalığı anlattığı o anlar: 👇
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