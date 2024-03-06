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Metroda Seyahat Ederken Yaşlı Bir Erkek Tarafından Taciz Edilen Adam: 'Bana Baktı ve Kendine Dokundu'

Metroda Seyahat Ederken Yaşlı Bir Erkek Tarafından Taciz Edilen Adam: 'Bana Baktı ve Kendine Dokundu'

Taciz sapık Metro
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 11:26

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Malezya'da yaşanan olayda, işten çıktıktan sonra metro ile evine giden bir genç, yaşlı bir adam tarafından taciz edildi. Taciz edildiği anları sosyal medyada paylaşan adamın görüntüleri ise gündem oldu.

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Kendisine yönelik bakışların olduğu hissettiğini belirten genç, karşısındaki adama baktığında büyük bir şok yaşadı. Karşısındaki yaşlı adamın kendisinin dikkatini çekmeye çalıştığını belirten genç, ayrıca o adamın metroyu birlikte terk etmeye yönelik işaretler yaptığını söyledi.

Kendisine yönelik bakışların olduğu hissettiğini belirten genç, karşısındaki adama baktığında büyük bir şok yaşadı. Karşısındaki yaşlı adamın kendisinin dikkatini çekmeye çalıştığını belirten genç, ayrıca o adamın metroyu birlikte terk etmeye yönelik işaretler yaptığını söyledi.

Birlikte metroyu terk etme işaretlerine olumsuz yönde yaka silken genç, ardından ise dikkatini çekmek isteyen adamın cinsel organına dokunduğunu belirterek o anları kaydetti.

Birlikte metroyu terk etme işaretlerine olumsuz yönde yaka silken genç, ardından ise dikkatini çekmek isteyen adamın cinsel organına dokunduğunu belirterek o anları kaydetti.

İşte metroda tacize uğrayan gencin kaydettiği o görüntüler: 👇

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