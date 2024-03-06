Metroda Seyahat Ederken Yaşlı Bir Erkek Tarafından Taciz Edilen Adam: 'Bana Baktı ve Kendine Dokundu'

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Kendisine yönelik bakışların olduğu hissettiğini belirten genç, karşısındaki adama baktığında büyük bir şok yaşadı. Karşısındaki yaşlı adamın kendisinin dikkatini çekmeye çalıştığını belirten genç, ayrıca o adamın metroyu birlikte terk etmeye yönelik işaretler yaptığını söyledi.
Birlikte metroyu terk etme işaretlerine olumsuz yönde yaka silken genç, ardından ise dikkatini çekmek isteyen adamın cinsel organına dokunduğunu belirterek o anları kaydetti.
İşte metroda tacize uğrayan gencin kaydettiği o görüntüler: 👇
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