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Kızının Telefonunu Karıştıran Anne Mesajları Okuyup Fotoğrafları Görünce Sevgilisine Ses Kaydı Gönderdi

Kızının Telefonunu Karıştıran Anne Mesajları Okuyup Fotoğrafları Görünce Sevgilisine Ses Kaydı Gönderdi

Instagram anne ilişki
Arya
Arya - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 16:15

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'@ayluff0' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, annesinin sevgilisine gönderdiği ses kaydını paylaştı.

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Kızının telefonunu karıştıran anne, mesajlaşmaları ve gönderilen-gelen fotoğrafları görünce kızının sevgilisine ses kaydı gönderdi.

Kızının telefonunu karıştıran anne, mesajlaşmaları ve gönderilen-gelen fotoğrafları görünce kızının sevgilisine ses kaydı gönderdi.

Kızının sevgilisine ses kaydı gönderen anne, o kayıtta 'Ben başka annelere benzemem, çocuğumun kılına zarar gelirse... Buluştuğunuzda temasta bulunmayın' dedi.

Kızının sevgilisine ses kaydı gönderen anne, o kayıtta 'Ben başka annelere benzemem, çocuğumun kılına zarar gelirse... Buluştuğunuzda temasta bulunmayın' dedi.

İşte o annenin gönderdiği ses kaydı: 👇

Viral olan ses kaydından sonra "@ayluff0" isimli kullanıcı, sevgilisinin verdiği cevabı da paylaştı: 👇

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