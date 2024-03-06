Kızının Telefonunu Karıştıran Anne Mesajları Okuyup Fotoğrafları Görünce Sevgilisine Ses Kaydı Gönderdi

'@ayluff0' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, annesinin sevgilisine gönderdiği ses kaydını paylaştı.
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Kızının telefonunu karıştıran anne, mesajlaşmaları ve gönderilen-gelen fotoğrafları görünce kızının sevgilisine ses kaydı gönderdi.
Kızının sevgilisine ses kaydı gönderen anne, o kayıtta 'Ben başka annelere benzemem, çocuğumun kılına zarar gelirse... Buluştuğunuzda temasta bulunmayın' dedi.
İşte o annenin gönderdiği ses kaydı: 👇
Viral olan ses kaydından sonra "@ayluff0" isimli kullanıcı, sevgilisinin verdiği cevabı da paylaştı: 👇
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