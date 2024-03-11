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Arkadaş Ortamında Bulamayacağınız Kalitede Bir Sohbet: 4 Yaşındaki İkizlerin 'Ölüm' Üzerine Sohbeti Viral Oldu

Arkadaş Ortamında Bulamayacağınız Kalitede Bir Sohbet: 4 Yaşındaki İkizlerin 'Ölüm' Üzerine Sohbeti Viral Oldu

Instagram
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 10:05

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'@babaveikizleri' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Kubilay Demir isimli baba, ikiz çocuklarının ölüm üzerine yaptıkları sohbet anlarına ait paylaşımıyla viral oldu.

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'Ölmek uzun bir uykuya dalmak, sonra uyanmak' diyen Kuzey ve Alp isimli 4 yaşındaki ikiz çocuklar daha sonra ise, 'Atatürk gerçekten öldü. Biz gene doğacağız o zaman Atatürk gene savaşacak ve ölecek' diyorlar.

'Ölmek uzun bir uykuya dalmak, sonra uyanmak' diyen Kuzey ve Alp isimli 4 yaşındaki ikiz çocuklar daha sonra ise, 'Atatürk gerçekten öldü. Biz gene doğacağız o zaman Atatürk gene savaşacak ve ölecek' diyorlar.

Kaliteli bir sohbet yapan ikizler, 'Zaman geçiyor' diyerek anne ve babalarının da öleceğini ve uzun bir uykuya daldıktan sonra tekrar uyanacaklarını söylüyorlar.

Kaliteli bir sohbet yapan ikizler, 'Zaman geçiyor' diyerek anne ve babalarının da öleceğini ve uzun bir uykuya daldıktan sonra tekrar uyanacaklarını söylüyorlar.

İşte o ikiz çocukların efsane sohbetleri: 👇

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V for Valkyr

Bu masalın (öldükten sonra dirilme) başka bir versiyonunu da büyüklere anlatıyorlar. Adına da "din" deniyor.

Halit Demir

Seni 3 puanla cehennem çukuruna gönderiyoruz

Nesrin

Baba şanslı, ölümsüz olmasına karar verildi :)

jigolo

Hahaha aynen 😂😂

tinker bell

2 yıl sonra hatırladıkları her şeyi tekrar unutacaklar :)