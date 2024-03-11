Arkadaş Ortamında Bulamayacağınız Kalitede Bir Sohbet: 4 Yaşındaki İkizlerin 'Ölüm' Üzerine Sohbeti Viral Oldu

'@babaveikizleri' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Kubilay Demir isimli baba, ikiz çocuklarının ölüm üzerine yaptıkları sohbet anlarına ait paylaşımıyla viral oldu.
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'Ölmek uzun bir uykuya dalmak, sonra uyanmak' diyen Kuzey ve Alp isimli 4 yaşındaki ikiz çocuklar daha sonra ise, 'Atatürk gerçekten öldü. Biz gene doğacağız o zaman Atatürk gene savaşacak ve ölecek' diyorlar.
Kaliteli bir sohbet yapan ikizler, 'Zaman geçiyor' diyerek anne ve babalarının da öleceğini ve uzun bir uykuya daldıktan sonra tekrar uyanacaklarını söylüyorlar.
İşte o ikiz çocukların efsane sohbetleri: 👇
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Bu masalın (öldükten sonra dirilme) başka bir versiyonunu da büyüklere anlatıyorlar. Adına da "din" deniyor.
Seni 3 puanla cehennem çukuruna gönderiyoruz
Baba şanslı, ölümsüz olmasına karar verildi :)
Hahaha aynen 😂😂
2 yıl sonra hatırladıkları her şeyi tekrar unutacaklar :)