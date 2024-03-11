Arkadaş Ortamında Bulamayacağınız Kalitede Bir Sohbet: 4 Yaşındaki İkizlerin 'Ölüm' Üzerine Sohbeti Viral Oldu

Düğününe 3 Gün Kala Organizasyon Şirketi Tarafından Dolandırıldığını İddia Eden Kadın

Bir Kadın Ortak Kullanım Alanlarında Hijyen Kurallarına Dikkat Etmeyen Hemcinslerine İsyan Etti

Bir Kadın Kedisinin Mama Kaplarında Yemek de Yaptığını Söyledi: "Rahatsız Olan Evimde Yemek Yemesin"