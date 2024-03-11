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Günde 1000'den Fazla Uçuşun Gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nda Uçaklar Yakıt İkmalini Nasıl Yapıyor?

Günde 1000'den Fazla Uçuşun Gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nda Uçaklar Yakıt İkmalini Nasıl Yapıyor?

istanbul havalimanı Uçak
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 18:59

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Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na günde 1000'den fazla uçuş gerçekleşiyor. Peki bu kadar çok uçağın inip kalktığı havalimanında yakıt ikmali nasıl yapılıyor?

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TRT Belgesel'de yer alan habere göre, İstanbul Havalimanı'nın yapımında uçakların yakıt ihtiyacının karşılanabilmesi için 10 adet 30'ar bin metreküplük yakıt deposu inşa edildi.

TRT Belgesel'de yer alan habere göre, İstanbul Havalimanı'nın yapımında uçakların yakıt ihtiyacının karşılanabilmesi için 10 adet 30'ar bin metreküplük yakıt deposu inşa edildi.

Ayrıca yakıt depolarından 12 kilometre uzağa da liman inşa edildi. Gemilerle getirilen yakıt 105 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla, depolara taşınıyor.

Ayrıca yakıt depolarından 12 kilometre uzağa da liman inşa edildi. Gemilerle getirilen yakıt 105 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla, depolara taşınıyor.

İşte İstanbul Havalimanı'nda nasıl yakıt ikmalinin yapıldığının anlatıldığı TRT Belgesel çalışması: 👇

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