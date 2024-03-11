Görüş Bildir
Haberler
Video
Çok Güzel Giyinen Kişiye Özenerek Kapanan Genç, Nasıl Açıldığını Anlattığı Anlar ile Viral Oldu

Çok Güzel Giyinen Kişiye Özenerek Kapanan Genç, Nasıl Açıldığını Anlattığı Anlar ile Viral Oldu

Tiktok Başörtü
Arya
Arya - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 10:28

İçerik Devam Ediyor

'@nisskck_' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, liseye gittiği zamanlarda çok güzel giyindiğini düşündükleri kapalı bir kadına özendikleri için arkadaşı ile birlikte kapandıklarından bahsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arkadaşı ile birlikte kapanan genç kısa bir süre sonra ise açıldıklarını anlattı. Arkadaşının otobüste sıcak bastığını söyleyerek başörtüsünü çıkarıp açıldığını anlatan genç, kendisinin de asansörde açıldığını söyledi.

Arkadaşı ile birlikte kapanan genç kısa bir süre sonra ise açıldıklarını anlattı. Arkadaşının otobüste sıcak bastığını söyleyerek başörtüsünü çıkarıp açıldığını anlatan genç, kendisinin de asansörde açıldığını söyledi.

Kapalı giyinen kıza özenerek arkadaşı ile birlikte kapanan genç, kısa bir süre sonra açıldığını anlattığı anlar ile viral oldu.

Kapalı giyinen kıza özenerek arkadaşı ile birlikte kapanan genç, kısa bir süre sonra açıldığını anlattığı anlar ile viral oldu.

İşte viral olan o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
4
4
2
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?