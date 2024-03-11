Çok Güzel Giyinen Kişiye Özenerek Kapanan Genç, Nasıl Açıldığını Anlattığı Anlar ile Viral Oldu

'@nisskck_' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, liseye gittiği zamanlarda çok güzel giyindiğini düşündükleri kapalı bir kadına özendikleri için arkadaşı ile birlikte kapandıklarından bahsetti.
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Arkadaşı ile birlikte kapanan genç kısa bir süre sonra ise açıldıklarını anlattı. Arkadaşının otobüste sıcak bastığını söyleyerek başörtüsünü çıkarıp açıldığını anlatan genç, kendisinin de asansörde açıldığını söyledi.
Kapalı giyinen kıza özenerek arkadaşı ile birlikte kapanan genç, kısa bir süre sonra açıldığını anlattığı anlar ile viral oldu.
İşte viral olan o anlar: 👇
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