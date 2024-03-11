Yeni Bir Fenomen Doğuyor: Yanlışlıkla Kendisini Kaydedip TikTok'ta Paylaşan Teyze Viral Oldu
Yeni Bir Fenomen Doğuyor: Yanlışlıkla Kendisini Kaydedip TikTok'ta Paylaşan Teyze Viral Oldu
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Telefonla ilgilenirken yanlışlıkla ön kamerayı açıp video kaydı yapan teyze kendisini tanıyamayarak 'Bu kimdir ho?' dediği anlar ile viral oldu.
O kadın geleceği görmüş olacak ki teyze yanlışlıkla çektiği videoyu TikTok'ta paylaştı. O video ise 1.5 milyondan fazla izlendi.
24 saat gibi kısa bir sürede 1.5 milyondan fazla izlenen video ise 126 bin beğeni aldı.
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