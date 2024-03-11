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Yeni Bir Fenomen Doğuyor: Yanlışlıkla Kendisini Kaydedip TikTok'ta Paylaşan Teyze Viral Oldu

Yeni Bir Fenomen Doğuyor: Yanlışlıkla Kendisini Kaydedip TikTok'ta Paylaşan Teyze Viral Oldu

Tiktok fenomen
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 11:42

'@saygin955' ismiyle TikTok'ta profil açan bir teyze, fenomen olma yolunda. Geleceğin fenomeni teyze, yanlışlıkla telefonun ön kamerasını açıp kendisini kaydederken o anlarda da kendisini tanımayarak 'Bu kimdir ho?' diyor.

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Telefonla ilgilenirken yanlışlıkla ön kamerayı açıp video kaydı yapan teyze kendisini tanıyamayarak 'Bu kimdir ho?' dediği anlar ile viral oldu.

Telefonla ilgilenirken yanlışlıkla ön kamerayı açıp video kaydı yapan teyze kendisini tanıyamayarak 'Bu kimdir ho?' dediği anlar ile viral oldu.

Odadaki kadınlardan birisinin ise teyzeyi, 'Kendi kendini çekip internete atarsın ha' diyerek uyardığı duyuluyor.

O kadın geleceği görmüş olacak ki teyze yanlışlıkla çektiği videoyu TikTok'ta paylaştı. O video ise 1.5 milyondan fazla izlendi.

O kadın geleceği görmüş olacak ki teyze yanlışlıkla çektiği videoyu TikTok'ta paylaştı. O video ise 1.5 milyondan fazla izlendi.

24 saat gibi kısa bir sürede 1.5 milyondan fazla izlenen video ise 126 bin beğeni aldı.

24 saat gibi kısa bir sürede 1.5 milyondan fazla izlenen video ise 126 bin beğeni aldı.

İşte o teyzenin yanlışlıkla kendisini kaydedip paylaştığı videosu: 👇

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