Yüz Engeli Bulunan Kadına 'Çok Güzelsin' Denmesine Tepki Gösteren Genç: 'Yazıklar Olsun Türkiye'

'@memetfamous' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, bir başka TikTok yayıncısı olan ve yüzünde engel bulunan kadına 'Çok güzelsin' diyenlere 'Yalancısınız' diyerek tepki gösterdi.
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Yüzünde engel bulunan kadın için 'Kız salak mı? Kız çirkin. Bunun farkında' diyen genç sözlerinin devamında ise 'Niye dürüst iltifat edemiyorsunuz? İlla yalan mı söyleyeceksiniz?' dedi.
'Çok güzelsin' diyen insanlara tepki gösteren genç o insanlar için, 'Aslında siz güzelsin, güzelsin diyerek kendi içinizdeki pisliği, kızı sadece çirkin olarak gördüğünüzü göstermiş oluyorsunuz. O kız çirkin olabilir ama belki çok zeki olabilir. Ben kızın diğer özelliklerini de görebiliyorum. Yalan söyleme ihtiyacı duymuyorum çünkü edebileceğim gerçek iltifatlar var. Herkes gibi o kızın da iyi yönleri var' dedi.
İşte o gencin gündem olan videosu: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
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