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Dudak Tembelliği İçin Şarap Mantarı ile Konuşma Pratiği Yapan Kadının Keşfettiği Muhteşem Yeteneği

Dudak Tembelliği İçin Şarap Mantarı ile Konuşma Pratiği Yapan Kadının Keşfettiği Muhteşem Yeteneği

Sezen Aksu şarkı sözleri Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 13:01

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Eceşan Esendemir isimli güzel sanatlar lisesi öğrencisi, 'En garip özelliğiniz' sorusuna verdiği cevap ile viral oldu. Esendemir o soruya Sezen Aksu'nun 'Masum Değiliz' şarkısını söyleyerek cevap verdi.

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Eceşan Esendemir isimli genç, en garip özelliğini gösterirken ağzında şarap mantarı ile şarkı söyledi.

Eceşan Esendemir isimli genç, en garip özelliğini gösterirken ağzında şarap mantarı ile şarkı söyledi.

Üst dudak tembelliği olduğu için şarap mantarı ile konuşma pratikleri yaptığı sırada yeteneğini fark eden genç, Sezen Aksu'nun 'Masum Değiliz' şarkısını söylediği anlar ile viral oldu.

Üst dudak tembelliği olduğu için şarap mantarı ile konuşma pratikleri yaptığı sırada yeteneğini fark eden genç, Sezen Aksu'nun 'Masum Değiliz' şarkısını söylediği anlar ile viral oldu.

İşte viral olan o anlar: 👇

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