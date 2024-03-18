İlk Buluşmada Flörtünün Gaz Çıkardığını Anlatan Kadın: 'O Kadar İğrendiğim İçin Anlatmadım'

'@masalsacann' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, ilk defa buluştuğu erkeğin gaz çıkardığını ve iğrendiğini anlattı.
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First date sırasında flörtünün 'Ben ne zaman sıcağa otursam osurasım gelir' dediğini belirten kadın, o erkeğin daha sonra ise gaz çıkardığını açıkladı.
Yaşadığı olayı 'İğrendiğim için anlatmadım' diyen kadın ilk buluşmada gaz çıkaran flörtüne trip attığını ve daha sonra da sosyal medya hesaplarından engellediğini belirtti.
Yaşadığı anıyı anlatarak viral olan o kadın: 👇
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