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Ana de Armas'a Benzeyen Romanyalı Sevgilisi ile Türkçe-Rumence Karşılaştırması Yapan Genç Viral Oldu

Ana de Armas'a Benzeyen Romanyalı Sevgilisi ile Türkçe-Rumence Karşılaştırması Yapan Genç Viral Oldu

Instagram Sosyal Medya Romanya
Arya
Arya - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 10:54

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'@zacxlavi' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Zac ve Lavi çifti, birlikte yaptıkları paylaşımlarla sık sık viral oluyorlar. Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunan çift şimdi ise Türkçe ile Rumence'yi karşılaştırdılar.

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Dubai'de yaşayan ve dünyayı gezen çift, Türkçe ve Rumence kelimelerin okunuşlarını karşılaştırırken, Lavi'nin dünyaca ünlü oyuncu Ana de Armas'a benzerliği dikkat çekti.

Dubai'de yaşayan ve dünyayı gezen çift, Türkçe ve Rumence kelimelerin okunuşlarını karşılaştırırken, Lavi'nin dünyaca ünlü oyuncu Ana de Armas'a benzerliği dikkat çekti.

Ana de Armas'a benzerliği dikkat çeken Lavinia Giuran isimli Romanyalı kadının Türk sevgilisi Zac ile olan paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

Ana de Armas'a benzerliği dikkat çeken Lavinia Giuran isimli Romanyalı kadının Türk sevgilisi Zac ile olan paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

İşte o paylaşım: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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ahmetpamukupaagl

kız ayrıca güzel olabilir ama ana de armasın yanından geçemez

Friedrich Nietzsche

Ana de Armas vs Bütün Türk Kadınları .

azattiq

Kız ayrı güzel çocuk ayrı yakışıklı muhteşem çift olmuşlar

Friedrich Nietzsche

Gerçekten göreceli bir durum çocuk yakışıklı değil kızda güzel değil bana göre