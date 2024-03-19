Ana de Armas'a Benzeyen Romanyalı Sevgilisi ile Türkçe-Rumence Karşılaştırması Yapan Genç Viral Oldu

'@zacxlavi' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Zac ve Lavi çifti, birlikte yaptıkları paylaşımlarla sık sık viral oluyorlar. Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunan çift şimdi ise Türkçe ile Rumence'yi karşılaştırdılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dubai'de yaşayan ve dünyayı gezen çift, Türkçe ve Rumence kelimelerin okunuşlarını karşılaştırırken, Lavi'nin dünyaca ünlü oyuncu Ana de Armas'a benzerliği dikkat çekti.
Ana de Armas'a benzerliği dikkat çeken Lavinia Giuran isimli Romanyalı kadının Türk sevgilisi Zac ile olan paylaşımı sosyal medyada viral oldu.
İşte o paylaşım: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
kız ayrıca güzel olabilir ama ana de armasın yanından geçemez
Ana de Armas vs Bütün Türk Kadınları .
Ana Le Armas
Kız ayrı güzel çocuk ayrı yakışıklı muhteşem çift olmuşlar
Gerçekten göreceli bir durum çocuk yakışıklı değil kızda güzel değil bana göre