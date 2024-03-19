Ana de Armas'a Benzeyen Romanyalı Sevgilisi ile Türkçe-Rumence Karşılaştırması Yapan Genç Viral Oldu

'@zacxlavi' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Zac ve Lavi çifti, birlikte yaptıkları paylaşımlarla sık sık viral oluyorlar. Instagram'da 60 binden fazla takipçisi bulunan çift şimdi ise Türkçe ile Rumence'yi karşılaştırdılar.