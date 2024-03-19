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Rusya'daki Başkanlık Seçimleri İçin Londra'da Oy Kullanan Rus Kadının Akıcı Türkçe Konuşması Gündem Oldu

Rusya'daki Başkanlık Seçimleri İçin Londra'da Oy Kullanan Rus Kadının Akıcı Türkçe Konuşması Gündem Oldu

Rusya Vladimir Putin seçim
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 12:23

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İngiltere'de yaşayan ve üniversite okuyan Rus bir kadın, Rusya devlet başkanlığı seçimleri için oyunu Londra'da kullandı.

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VOA Türkçe'den Barış Çimen'e konuşan ve Rus olduğunu belirten kadın ülkesindeki durumu Türkçe olarak anlattı.

VOA Türkçe'den Barış Çimen'e konuşan ve Rus olduğunu belirten kadın ülkesindeki durumu Türkçe olarak anlattı.

Akıcı ve düzgün bir Türkçeye sahip olan Rus kadın ile yapılan röportaj ise sosyal medyada dikkat çekti.

Akıcı ve düzgün bir Türkçeye sahip olan Rus kadın ile yapılan röportaj ise sosyal medyada dikkat çekti.

İşte o anlar: 👇

Rusya'da yapılan başkanlık seçimlerinde oy verme süreci 3 gün sürerken oyların 87,29'unu alan Vladimir Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanı oldu.

Rusya'da yapılan başkanlık seçimlerinde oy verme süreci 3 gün sürerken oyların 87,29'unu alan Vladimir Putin, 5. kez Rusya Devlet Başkanı oldu.

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