Sadece Yürüdüğü Anları Paylaşarak Instagram'da 100 Bin Takipçiye Ulaşan Kadın Gündem Oldu

'@afra_biblo' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan bir kadın, yaptığı paylaşımlarda sadece yürüyor.
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Azerbaycanlı olan ve İstanbul'da yaşayan kadın, yürüdüğü anlarda kendisini arkadan kaydederek paylaştığı görüntülerle de Instagram'da 100 bin takipçiye ulaştı.
Sadece yürüdüğü anların görüntülerini paylaşan kadının 100 bin takipçiye ulaşması ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o kadının Instagram'da yaptığı paylaşımlar: 👇
Sadece yürüyerek 100 bin takipçi kazanan kadına gelen yorumlar: 👇
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