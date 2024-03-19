Biz Bu Dünyaya Başkalarını İzlemeye Gelmişiz: Günlük 8 Bin TL Kira Ödeyen Adam Kaldığı Evi Gösterdi!

Sokakta karşılaştığı rastgele insanlara aylık ne kadar kira ödediklerini sorup daha sonra da evlerini gezen Muhammet Ali Sarı, bu defa günlük kiralık ev tutan bir kişi ile karşılaştı.
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Yurt dışında yaşadığını belirten adam İstanbul'a iş seyahati için geldiğini ve günlük kiralık ev tuttuğunu belirtti. Tuttuğu kiralık evin günlük fiyatı ise 8 bin TL.
Sık sık aynı evi kiraladığını belirten adam günlük 8 bin TL ödediği evin içini ve manzarasını gösterdi. Fakirliğimizi sorgulatan o anları izlerken 'Biz bu dünyaya başkalarını izlemeye gelmişiz' diyeceksiniz...
İşte günlük 8 bin TL kirası olan o ev: 👇
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