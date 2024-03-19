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Biz Bu Dünyaya Başkalarını İzlemeye Gelmişiz: Günlük 8 Bin TL Kira Ödeyen Adam Kaldığı Evi Gösterdi!

Biz Bu Dünyaya Başkalarını İzlemeye Gelmişiz: Günlük 8 Bin TL Kira Ödeyen Adam Kaldığı Evi Gösterdi!

Tiktok kira Arnavutköy
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 09:39

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Sokakta karşılaştığı rastgele insanlara aylık ne kadar kira ödediklerini sorup daha sonra da evlerini gezen Muhammet Ali Sarı, bu defa günlük kiralık ev tutan bir kişi ile karşılaştı.

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Yurt dışında yaşadığını belirten adam İstanbul'a iş seyahati için geldiğini ve günlük kiralık ev tuttuğunu belirtti. Tuttuğu kiralık evin günlük fiyatı ise 8 bin TL.

Yurt dışında yaşadığını belirten adam İstanbul'a iş seyahati için geldiğini ve günlük kiralık ev tuttuğunu belirtti. Tuttuğu kiralık evin günlük fiyatı ise 8 bin TL.

Sık sık aynı evi kiraladığını belirten adam günlük 8 bin TL ödediği evin içini ve manzarasını gösterdi. Fakirliğimizi sorgulatan o anları izlerken 'Biz bu dünyaya başkalarını izlemeye gelmişiz' diyeceksiniz...

Sık sık aynı evi kiraladığını belirten adam günlük 8 bin TL ödediği evin içini ve manzarasını gösterdi. Fakirliğimizi sorgulatan o anları izlerken 'Biz bu dünyaya başkalarını izlemeye gelmişiz' diyeceksiniz...

İşte günlük 8 bin TL kirası olan o ev: 👇

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