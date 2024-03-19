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Ardahan'a Gelin Olan Jessica İsimli Rus Kadının Gündem Olan Görüntüleri

Ardahan'a Gelin Olan Jessica İsimli Rus Kadının Gündem Olan Görüntüleri

Rusya Ardahan Düğün
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 10:17

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde Rus bir kadının Ardahan'a gelin olarak geldiği iddia edildi.

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İsminin de Jessica olduğu iddia edilen kadının paylaşılan görüntülerinde, el öpme anları ve başının örtüldüğü anlar görülüyor.

İsminin de Jessica olduğu iddia edilen kadının paylaşılan görüntülerinde, el öpme anları ve başının örtüldüğü anlar görülüyor.

Türk sevgilisi ile evlenerek Ardahan'a gelin olduğu iddia edilen Jessica isimli Rus kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gündem oldu.

Türk sevgilisi ile evlenerek Ardahan'a gelin olduğu iddia edilen Jessica isimli Rus kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gündem oldu.

İşte o görüntüler: 👇

Gündem olan görüntülere gelen yorumlar: 👇

Gündem olan görüntülere gelen yorumlar: 👇
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ozzymandias

“Allah akıl fikir versin” demiş bir tanesi. Sanane amk kadına zorla bunu yapıyorlarsa eleştirelm ama kadında istiyor demekki. Bunada saygı duyalm amk. Modern... Devamını Gör

Yaren

Rusya’dan Ardahan’a gelmezsin

Stgmt

Kendileri birini sevip o kişinin yaşadığı şehre veya ülkeye gitse ve ailesi kendi giyim tarzlarını onlara dayatsa tepkileri nasıl olurdu acaba? Gıcık oluyoru... Devamını Gör