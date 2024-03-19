Ardahan'a Gelin Olan Jessica İsimli Rus Kadının Gündem Olan Görüntüleri

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde Rus bir kadının Ardahan'a gelin olarak geldiği iddia edildi.
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İsminin de Jessica olduğu iddia edilen kadının paylaşılan görüntülerinde, el öpme anları ve başının örtüldüğü anlar görülüyor.
Türk sevgilisi ile evlenerek Ardahan'a gelin olduğu iddia edilen Jessica isimli Rus kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gündem oldu.
İşte o görüntüler: 👇
Gündem olan görüntülere gelen yorumlar: 👇
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