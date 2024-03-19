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Adana'da Kadınlar 'Ramazan Ayında Spor Yapılmaz' Diyerek Fitness Salonunun Önüne Çöp Döktü

Adana'da Kadınlar 'Ramazan Ayında Spor Yapılmaz' Diyerek Fitness Salonunun Önüne Çöp Döktü

Adana
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 12:08

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, bir grup kadın spor yapanları protesto etmek için fitness salonunun önüne çöp döktü.

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"Adana Haber Ajansı" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan bilgilerde, "Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bir grup apartman sakini, evlerinin altında bulunan spor salonunu protesto etti. Ramazan ayında spor yapılmaz diyerek işyerinin önüne çöp döktüler" denildi.

"Adana Haber Ajansı" isimli Instagram hesabı tarafından paylaşılan bilgilerde, "Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bir grup apartman sakini, evlerinin altında bulunan spor salonunu protesto etti. Ramazan ayında spor yapılmaz diyerek işyerinin önüne çöp döktüler" denildi.

Paylaşılan görüntülerde ise kadınların "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuluyor. İş yerinin önüne çöp dökülmesine tepki gösteren işletme sahiplerinin ise, "Git İran'da yaşa. Tazminat davası açacağım size" dediği duyuluyor.

Paylaşılan görüntülerde ise kadınların "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuluyor. İş yerinin önüne çöp dökülmesine tepki gösteren işletme sahiplerinin ise, "Git İran'da yaşa. Tazminat davası açacağım size" dediği duyuluyor.

İşte o görüntüler: 👇

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