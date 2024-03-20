Ankara’da “Fenerbahçeliler” Hesabı: Trabzon’da Yaşananlar Olaylar Ekrem İmamoğlu’na Zarar Verir mi?

Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü, Ankara’da Trabzonlu Ekrem İmamoğlu’na Fenerbahçeliler oy vermeyebilir hesapları yapıldığını iddia etti.