Ankara’da “Fenerbahçeliler” Hesabı: Trabzon’da Yaşananlar Olaylar Ekrem İmamoğlu’na Zarar Verir mi?
Ankara’da “Fenerbahçeliler” Hesabı: Trabzon’da Yaşananlar Olaylar Ekrem İmamoğlu’na Zarar Verir mi?
Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü, Ankara’da Trabzonlu Ekrem İmamoğlu’na Fenerbahçeliler oy vermeyebilir hesapları yapıldığını iddia etti.
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Trabzon’da oynanan maçta, son düdük ile birlikte taraftarlar sahaya inmiş ve futbolcularla kavga etmişti.
Olaylar ilgili 5 kişi tutuklanırken, yaşananların İBB seçiminde etkili olabileceği konuşuluyor.
Nevşin Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayında, Ankara’da Fenerbahçelilerin Ekrem İmamoğlu’na oy verip vermeyeceğinin tartışıldığını iddia etti.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da yaşana olaylar sonrasında yaptığı açıklamada siyasetin sporun her alanına müdahale ettiğini söyledi.
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“Spor demek fairplay demek barış ve kardeşlik demektir.” ifadelerini kullanan İmamoğlu; “Siyaset kurumları olarak sporda bilgiye birikime ve bilime olan inancı topyekûn artırmak zorundayız. Olimpizm felsefesini sporla ilgili her kurumun olmazsa olmaz anayasası haline getirmeliyiz." dedi.
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