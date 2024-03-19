Trabzon'da Yaşanan Olaylara Nasıl Yaklaşmalı?
Trabzon’da yaşanan olaylar, ülkemiz için bir ilk değil; benzerlerini daha önce de yaşadık. Ülkeyi ve sporu yöneten güçler, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanunun hükümlerini uygulamadıkça bu olaylar devam edecek.
Önümüzde belediye seçimleri var ve Trabzonspor’a bu kanun çerçevesinde ceza verilmesi o şehirdeki tüm siyasi partiler için dezavantaj yaratır. Bu yüzden siyasilerden olayı kınayacak doğru dürüst bir demeç henüz duymadık. Bu olayı kınayan parti sadece Trabzon’da değil, Trabzonluların yaşadığı tüm şehirlerde oy kaybederler. Bu olay da kısa süre içerisinde, göstermelik bazı cezalarla geçiştirilir ve üstü kapatılır.
Futbol sahaları, futbolcuların özel alanlarıdır. Bir başka deyişle, saha içinde kaldıkları sürece o saha onların evi gibidir. O eve dışarıdan kimsenin girmesine izin verilmez.
Beşiktaş’ın futbolcusu Josep De Souza’ya saldırı yapıldığında, kendini ve arkadaşını savunduğu için FB ve GS camiası ortalığı ayağa kaldırmış ve Souza’nın ceza almasını sağlamışlardı.
Beşiktaş camiası, Trabzon olayında aynı hataya düşmemeli. Tam tersine, Fenerbahçeli futbolcuların ceza almaması için destek vermelidir. Aksi takdirde onların yaptığı yanlışın aynısını yapmış oluruz. Beşiktaş kültürüne göre, bize yapılan bir yanlışa karşı çıktığımız gibi, aynı yanlışın rakiplerimize yapılmasına da karşı çıkmalıyız.
Doğru tavır olarak; FB’li futbolcuların cezalandırılmaması ve bu vesile ile Souza’ya iade-i itibar yapılarak, kendisinden TFF’nin resmi olarak özür dilemesi istenmelidir. Bununla da kalmayıp, Souza’nın gördüğü kırmızı kartın, oynadığı ilk maçta sembolik olarak iptal edilmesi ve kendisini onurlandırılması talep edilmelidir.
Galatasaray camiası Fenerbahçeli futbolcuların cezalandırılması için sosyal medyada sıkı bir kampanya yürütüyor. Bu son derece tehlikeli bir tavırdır. Zira bu olaydan da görüldüğü üzere, benzer olaylar herkesin başına gelebiliyor. Bir gün benzer bir olay kendi başlarına da gelebilir. Şampiyonluklar gelip geçer ama bu tür zor günlerde gösterilen tavır hiçbir zaman unutulmaz.
Şampiyonluk için her yolu mubah kabul eden bir camiadan bu tür incelikleri beklemenin abes olduğunun farkındayım ama yine de uyarayım dedim.