Trabzon'da Yaşanan Olaylara Nasıl Yaklaşmalı?

Beşiktaş camiası, Trabzon olayında aynı hataya düşmemeli. Tam tersine, Fenerbahçeli futbolcuların ceza almaması için destek vermelidir. Aksi takdirde onların yaptığı yanlışın aynısını yapmış oluruz. Beşiktaş kültürüne göre, bize yapılan bir yanlışa karşı çıktığımız gibi, aynı yanlışın rakiplerimize yapılmasına da karşı çıkmalıyız.

Doğru tavır olarak; FB’li futbolcuların cezalandırılmaması ve bu vesile ile Souza’ya iade-i itibar yapılarak, kendisinden TFF’nin resmi olarak özür dilemesi istenmelidir. Bununla da kalmayıp, Souza’nın gördüğü kırmızı kartın, oynadığı ilk maçta sembolik olarak iptal edilmesi ve kendisini onurlandırılması talep edilmelidir.

Galatasaray camiası Fenerbahçeli futbolcuların cezalandırılması için sosyal medyada sıkı bir kampanya yürütüyor. Bu son derece tehlikeli bir tavırdır. Zira bu olaydan da görüldüğü üzere, benzer olaylar herkesin başına gelebiliyor. Bir gün benzer bir olay kendi başlarına da gelebilir. Şampiyonluklar gelip geçer ama bu tür zor günlerde gösterilen tavır hiçbir zaman unutulmaz.

Şampiyonluk için her yolu mubah kabul eden bir camiadan bu tür incelikleri beklemenin abes olduğunun farkındayım ama yine de uyarayım dedim.