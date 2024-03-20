Duvar Savaşları: Osayi Samuel'in Grafitisinin Silindiği Yere Bu Kez "S.... Trabzon" Yazıldı

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun içi ve oyun sonrası yaşanan olaylar dünya gündemine girdi. Ancak yankıları ülkemizde halen daha sürüyor. Fenerbahçeli futbolcu kendisine saldıran taraftara yumruk atmış ve bu poz şiddet içerse de pek çok Fenerbahçeli tarafından ikonik bulunmuştu. Hatta Kadıköy'de bir duvara da bu poz resmedildi ama duvarın başına gelmeyen kalmadı.