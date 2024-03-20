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Duvar Savaşları: Osayi Samuel'in Grafitisinin Silindiği Yere Bu Kez "S.... Trabzon" Yazıldı

Duvar Savaşları: Osayi Samuel'in Grafitisinin Silindiği Yere Bu Kez "S.... Trabzon" Yazıldı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.03.2024 - 18:18

Geçtiğimiz Pazar günü oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun içi ve oyun sonrası yaşanan olaylar dünya gündemine girdi. Ancak yankıları ülkemizde halen daha sürüyor. Fenerbahçeli futbolcu kendisine saldıran taraftara yumruk atmış ve bu poz şiddet içerse de pek çok Fenerbahçeli tarafından ikonik bulunmuştu. Hatta Kadıköy'de bir duvara da bu poz resmedildi ama duvarın başına gelmeyen kalmadı.

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Kaos dolu maçın üzerinden üç gün geçti ama yankıları bu kez duvarlarda devam ediyor.

Kaos dolu maçın üzerinden üç gün geçti ama yankıları bu kez duvarlarda devam ediyor.

Akıllarda en çok kalan an ise Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel'in saldırgan taraftara yumruk atmasıydı.

Akıllarda en çok kalan an ise Fenerbahçe'nin Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel'in saldırgan taraftara yumruk atmasıydı.

Nijeryalı futbolcunun meşru müdafaa sınırını geçtiğini söyleyen de ortamın adrenalini içerisinde bunun normal olduğunu söyleyenlerin tartışması da halen daha sürüyor.

Aynı poz grafiti olarak bir duvara resmedildi.

Aynı poz grafiti olarak bir duvara resmedildi.

Ancak bu grafiti ertesi gün silindi. Silen görevlilerin üzerindeki tulumlar Kadıköy Belediyesi'ni işaret ediyordu.

Ancak bu grafiti ertesi gün silindi. Silen görevlilerin üzerindeki tulumlar Kadıköy Belediyesi'ni işaret ediyordu.

Ancak gelen tepkiler üzerine belediye topu Emniyet'e attı.

Ancak gelen tepkiler üzerine belediye topu Emniyet'e attı.
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Ardından aynı duvara S....ş Trabzon yazıldı.

Ardından aynı duvara S....ş Trabzon yazıldı.

Emniyet tarafından bu yazı da silindi. Duvarın olduğu bölgede ekip bekletildiği iddia edildi.

Emniyet tarafından bu yazı da silindi. Duvarın olduğu bölgede ekip bekletildiği iddia edildi.
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