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Dev Anket: Trabzonspor Fenerbahçe Maçında Çıkan Olaylarda Suçlu Kim?

Dev Anket: Trabzonspor Fenerbahçe Maçında Çıkan Olaylarda Suçlu Kim?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 14:34

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un ev sahipliği yaptığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hiç hoş olmayan görüntüler meydana geldi. Fenerbahçe'nin galibiyet sevincinin ardından sinirlerine hakim olamayan Trabzonspor taraftarları sahaya indi. Detaylar için;

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1. Suçlu kim?

1. Suçlu kim?

2. Sence kime ceza verilmeli?

2. Sence kime ceza verilmeli?

3. Bazı taraftarlar, futbol yorumcuları ve gazeteciler medya üzerinden taraftarları kışkırtıyor mu?

3. Bazı taraftarlar, futbol yorumcuları ve gazeteciler medya üzerinden taraftarları kışkırtıyor mu?

4. Futbolcuların sahada bazı taraftarlara karşılık vermesi hakkında ne düşünüyorsun?

4. Futbolcuların sahada bazı taraftarlara karşılık vermesi hakkında ne düşünüyorsun?

5. Futbolcular maç kazandıktan sonra sevinç gösterisi yapmamalı mı?

5. Futbolcular maç kazandıktan sonra sevinç gösterisi yapmamalı mı?
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6. Sence son zamanlarda adı sürekli skandallarla anılan TFF yönetimi istifa etmeli mi?

6. Sence son zamanlarda adı sürekli skandallarla anılan TFF yönetimi istifa etmeli mi?

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