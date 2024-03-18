Dev Anket: Trabzonspor Fenerbahçe Maçında Çıkan Olaylarda Suçlu Kim?

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un ev sahipliği yaptığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hiç hoş olmayan görüntüler meydana geldi. Fenerbahçe'nin galibiyet sevincinin ardından sinirlerine hakim olamayan Trabzonspor taraftarları sahaya indi. Detaylar için;