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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Ardından Futbolculara ve Teknik Heyete Verilecek Muhtemel Cezalar

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Ardından Futbolculara ve Teknik Heyete Verilecek Muhtemel Cezalar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 11:05

Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından saha karışmıştı. Fenerbahçeli futbolculara saldıran bir grup Trabzonsporlu taraftarla futbolcular arasında başlayan kavganın ardından verilecek cezalar merak ediliyordu. Av. Hakkı Öztürk, Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki müsabakada meydana gelen olaylar sebebiyle takımlara, teknik heyete ve takımlara verilecek muhtemel cezalar hakkında paylaşımda bulundu.

Kaynak: Hakkı Öztürk/Twitter

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Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşma 3-2 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona ermiş ve son düdüğün ardından ortalık bir anda savaş alanına dönmüştü.

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşma 3-2 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona ermiş ve son düdüğün ardından ortalık bir anda savaş alanına dönmüştü.

Avukat Hakkı Öztürk, Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki müsabakada meydana gelen olaylar sebebiyle takımlara, teknik heyete ve takımlara verilecek muhtemel cezalar hakkında paylaşımlarda bulundu. Yaptığı açıklamalar şöyleydi👇

Avukat Hakkı Öztürk, Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki müsabakada meydana gelen olaylar sebebiyle takımlara, teknik heyete ve takımlara verilecek muhtemel cezalar hakkında paylaşımlarda bulundu. Yaptığı açıklamalar şöyleydi👇
twitter.com

"Osayi-Samuel'e sahaya giren taraftara yapmış olduğu eylem dolayısıyla FDT'nın 45.maddesi gereği 3 ila 5 müsabakadan men cezası verilmesi kuvvetle muhtemeldir."

"Osayi-Samuel'e sahaya giren taraftara yapmış olduğu eylem dolayısıyla FDT'nın 45.maddesi gereği 3 ila 5 müsabakadan men cezası verilmesi kuvvetle muhtemeldir."

"Sahaya giren taraftarın elinde bıçak olması husus değerlendirildiğinde FDT'nın 12.maddesi kapsamında haksız tahrik derecesi dikkate alınarak, verilecek ceza üçte birine kadar indirebilir."

"Sahaya giren taraftarın elinde bıçak olması husus değerlendirildiğinde FDT'nın 12.maddesi kapsamında haksız tahrik derecesi dikkate alınarak, verilecek ceza üçte birine kadar indirebilir."

'Ayrıca cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar da indirilebilir.

2013 yılında Kaleci Harun Tekin Kasımpaşalı bir taraftara saldırdığı gerekçesiyle 4 maç ceza almıştır.'

"Yine Fenerbahçeli futbolcu Batshuayi'nin sahaya giren taraftara yapmış olduğu eylem sebebiyle FDT'nin 45.maddesi gereği 3 ila 5 müsabakadan men cezası alması kuvvetle muhtemeldir."

"Yine Fenerbahçeli futbolcu Batshuayi'nin sahaya giren taraftara yapmış olduğu eylem sebebiyle FDT'nin 45.maddesi gereği 3 ila 5 müsabakadan men cezası alması kuvvetle muhtemeldir."
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"Oosterwolde'nin ise yerde yatan taraftara yapmış olduğu eylem sebebiyle aynı şekilde bu kapsamda cezalandırılması söz konusudur. Oosterwolde ve Batshuayi haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerinden faydalanamayabilirler."

"Oosterwolde'nin ise yerde yatan taraftara yapmış olduğu eylem sebebiyle aynı şekilde bu kapsamda cezalandırılması söz konusudur. Oosterwolde ve Batshuayi haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerinden faydalanamayabilirler."

'Beşiktaş ve Ankaragücü maçında Josef De Souza 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle FDT 36. maddesi uyarınca sevk edilmiş,kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında (1 Maç) ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.'

'PFDK tarafından futbolcuların eylemlerinin kendisine veya bir başkasına yönelik bir saldırıyı engellemeye yönelik olup olmadığı hususu değerlendirilmelidir. Josef De Souza da bu husus değerlendirilmediği için olay sonrası çıkan kırmızı karttan dolayı futbolcu cezalandırılmıştır.'

"Mert Müldür'e bayrak direği ile saldıran şahıs yaralamaya sebebiyet vermedi fakat TCK kapsamında bir yaralamaya teşebbüsü söz konusu olması nedeniyle şahısın yapmış olduğu eylem adli yargı kapsamında değerlendirilecektir."

"Mert Müldür'e bayrak direği ile saldıran şahıs yaralamaya sebebiyet vermedi fakat TCK kapsamında bir yaralamaya teşebbüsü söz konusu olması nedeniyle şahısın yapmış olduğu eylem adli yargı kapsamında değerlendirilecektir."

'Şahsın taraftar olması durumunda 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men, Yönetici-görevli olması durumunda ise FDT yönünden de ceza alması kuvvetle muhtemeldir. Adli yargı yönünden şahıs hakkında kasten yaralamaya teşebbüs yönünden iddianame düzenlenebilir.'

"İrfan Can Eğribayat'a ise Egemen Korkmaz'a yaptığı fiil sebebiyle FDT'nin 44.maddesi gereği 5 ila 10 müsabakadan men cezası alabilir."

"İrfan Can Eğribayat'a ise Egemen Korkmaz'a yaptığı fiil sebebiyle FDT'nin 44.maddesi gereği 5 ila 10 müsabakadan men cezası alabilir."

"Egemen Korkmaz'ın da İrfan Can Eğribayat'a karşı yapmış olduğu eylem nedeniyle FDT'nin yine 44.maddesi gereği 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilebilir."

"Egemen Korkmaz'ın da İrfan Can Eğribayat'a karşı yapmış olduğu eylem nedeniyle FDT'nin yine 44.maddesi gereği 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilebilir."

"Trabzonspor'un 3 ila 5 maç arası saha kapatma cezası alabilir. 2016 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçında saha olayları nedeniyle Trabzonspor 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası, 915 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapatma cezası almıştır."

"Trabzonspor'un 3 ila 5 maç arası saha kapatma cezası alabilir. 2016 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçında saha olayları nedeniyle Trabzonspor 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası, 915 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapatma cezası almıştır."
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