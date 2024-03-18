Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Ardından Futbolculara ve Teknik Heyete Verilecek Muhtemel Cezalar

'Beşiktaş ve Ankaragücü maçında Josef De Souza 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle FDT 36. maddesi uyarınca sevk edilmiş,kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında (1 Maç) ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.'

'PFDK tarafından futbolcuların eylemlerinin kendisine veya bir başkasına yönelik bir saldırıyı engellemeye yönelik olup olmadığı hususu değerlendirilmelidir. Josef De Souza da bu husus değerlendirilmediği için olay sonrası çıkan kırmızı karttan dolayı futbolcu cezalandırılmıştır.'