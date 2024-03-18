Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Ardından Futbolculara ve Teknik Heyete Verilecek Muhtemel Cezalar
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Ardından Futbolculara ve Teknik Heyete Verilecek Muhtemel Cezalar
Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından saha karışmıştı. Fenerbahçeli futbolculara saldıran bir grup Trabzonsporlu taraftarla futbolcular arasında başlayan kavganın ardından verilecek cezalar merak ediliyordu. Av. Hakkı Öztürk, Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki müsabakada meydana gelen olaylar sebebiyle takımlara, teknik heyete ve takımlara verilecek muhtemel cezalar hakkında paylaşımda bulundu.
Kaynak: Hakkı Öztürk/Twitter
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Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşma 3-2 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona ermiş ve son düdüğün ardından ortalık bir anda savaş alanına dönmüştü.
Avukat Hakkı Öztürk, Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki müsabakada meydana gelen olaylar sebebiyle takımlara, teknik heyete ve takımlara verilecek muhtemel cezalar hakkında paylaşımlarda bulundu. Yaptığı açıklamalar şöyleydi👇
"Osayi-Samuel'e sahaya giren taraftara yapmış olduğu eylem dolayısıyla FDT'nın 45.maddesi gereği 3 ila 5 müsabakadan men cezası verilmesi kuvvetle muhtemeldir."
"Sahaya giren taraftarın elinde bıçak olması husus değerlendirildiğinde FDT'nın 12.maddesi kapsamında haksız tahrik derecesi dikkate alınarak, verilecek ceza üçte birine kadar indirebilir."
"Yine Fenerbahçeli futbolcu Batshuayi'nin sahaya giren taraftara yapmış olduğu eylem sebebiyle FDT'nin 45.maddesi gereği 3 ila 5 müsabakadan men cezası alması kuvvetle muhtemeldir."
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"Oosterwolde'nin ise yerde yatan taraftara yapmış olduğu eylem sebebiyle aynı şekilde bu kapsamda cezalandırılması söz konusudur. Oosterwolde ve Batshuayi haksız tahrik ve takdiri indirim nedenlerinden faydalanamayabilirler."
"Mert Müldür'e bayrak direği ile saldıran şahıs yaralamaya sebebiyet vermedi fakat TCK kapsamında bir yaralamaya teşebbüsü söz konusu olması nedeniyle şahısın yapmış olduğu eylem adli yargı kapsamında değerlendirilecektir."
"İrfan Can Eğribayat'a ise Egemen Korkmaz'a yaptığı fiil sebebiyle FDT'nin 44.maddesi gereği 5 ila 10 müsabakadan men cezası alabilir."
"Egemen Korkmaz'ın da İrfan Can Eğribayat'a karşı yapmış olduğu eylem nedeniyle FDT'nin yine 44.maddesi gereği 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilebilir."
"Trabzonspor'un 3 ila 5 maç arası saha kapatma cezası alabilir. 2016 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçında saha olayları nedeniyle Trabzonspor 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası, 915 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapatma cezası almıştır."
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