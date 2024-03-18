Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz'a İrfan Can Kahveci'den Sert Tepki: "Ekmek Yediğin Yere İhanet Etmek Budur"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçın ardından saha bir anda karıştı. Sarı-lacivertli futbolcular galibiyet sevinci yaşarken Trabzonlu taraftarlar sahaya daldı. O sırada Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'a tepkiler vardı.