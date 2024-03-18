Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz'a İrfan Can Kahveci'den Sert Tepki: "Ekmek Yediğin Yere İhanet Etmek Budur"
Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz'a İrfan Can Kahveci'den Sert Tepki: "Ekmek Yediğin Yere İhanet Etmek Budur"
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçın ardından saha bir anda karıştı. Sarı-lacivertli futbolcular galibiyet sevinci yaşarken Trabzonlu taraftarlar sahaya daldı. O sırada Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'a tepkiler vardı.
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Trabzonspor'un 3-2 kaybettiği maçın ardından istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup Trabzonsporlu taraftar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Eski Fenerbahçeli futbolcu Egemen Korkmaz'ın da sarı-lacivertli ekibin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a yumruk atmaya çalıştığı anlar ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Egemen Korkmaz'a sert sözler söyledi.
İrfan Can Eğribayat, "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz!"
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"Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir." paylaşımında bulundu.
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