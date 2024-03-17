Erman Toroğlu'ndan Çok Konuşulacak Sözler! Fenerbahçeli Osayi'ye Tepki Gösterdi
Erman Toroğlu'ndan Çok Konuşulacak Sözler! Fenerbahçeli Osayi'ye Tepki Gösterdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Fakat karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, üç puanın ne yazık ki önüne geçti. Yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçeli Osayi'ye yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
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Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred’in iki ve Michy Batshuayi’nin de tek golüyle 3-2 kazanarak, puanını 79’a çıkardı.
Maçın bitiş düdüğüyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Trabzonlu taraftarlar, sahaya girerek galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Olayların başlangıç anında bir taraftarın Osayi'ye kesici aletle yaklaştığı görüldü. Nijeryalı futbolcu da şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu anlara yönelik olarak “Osayi’ye 6 ay hapis cezası verilmeli" yorumunda bulundu.
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat da Toroğlu'nun aksine "Osayi ve Batshuayi başta olmak üzere kimseye ceza veremezsiniz. 1 maç değil 1 dk bile ceza verilirse takımı ligden çekin" açıklamasında bulundu.
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Toroğlu'nun yorumu karşısında taraftarların düşünceleri 👇
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