Erman Toroğlu'ndan Çok Konuşulacak Sözler! Fenerbahçeli Osayi'ye Tepki Gösterdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Fakat karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, üç puanın ne yazık ki önüne geçti. Yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçeli Osayi'ye yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.