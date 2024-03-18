Açıklaması Alkış Topladı: Beşiktaş'ın Efsane Futbolcusu Metin Tekin de Trabzon'da Yaşananlara İsyan Etti

Süper Lig'in 30. haftası, sahalarda hiç görmek istemediğimiz anlara sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın ardından yaşananlar, tüm dünyanın gündemine oturdu. Olaylara tepkiler art arda gelirken Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin de hakem ve tribündeki seyircileri eleştiren isimlerden biri oldu. Tekin'in Youtube'daki Vole kanalında yaptığı açıklama, beğeni kazandı.