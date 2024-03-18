Açıklaması Alkış Topladı: Beşiktaş'ın Efsane Futbolcusu Metin Tekin de Trabzon'da Yaşananlara İsyan Etti
Açıklaması Alkış Topladı: Beşiktaş'ın Efsane Futbolcusu Metin Tekin de Trabzon'da Yaşananlara İsyan Etti
Süper Lig'in 30. haftası, sahalarda hiç görmek istemediğimiz anlara sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın ardından yaşananlar, tüm dünyanın gündemine oturdu. Olaylara tepkiler art arda gelirken Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin de hakem ve tribündeki seyircileri eleştiren isimlerden biri oldu. Tekin'in Youtube'daki Vole kanalında yaptığı açıklama, beğeni kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsmail Kartal ve öğrencileri, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada kritik Trabzon deplasmanından 3-2'lik skorla ayrıldı.
Ne yazık ki şampiyonluk yolunda alınan üç puandan çok maçın bitiş düdüğü ile yaşananlar mücadeleye damga vurdu.
Orta noktada galibiyeti kutlamak isteyen Fenerbahçeli futbolculara, sahaya inen taraftarlar saldırdı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, saldırıları gerçekleştiren 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin'in Youtube'daki Vole kanalında yer aldığı programda yaptığı açıklama ise gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oluşturulan gergin ortamla mücadelenin seyrinin değiştiğini belirten Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇
"Ben Beşiktaşlıyım. Maçın nasıl 2-2 olduğunu görünce tamamen Fenerbahçeli oldum. Çünkü ben sporseverim, futbolseverim. Oradaki haksızlığı gören 11 tane çocuğun yenmesini istedim.
Oradaki haksızlığı gören 11 tane çocuğun yenmesini istedim, Trabzonspor'un değil. O ortam yaratıldıktan sonra tamamen Fenerbahçe kazansın istedim. Bu olayların olmasına hakem izin verdi."
Taraftarların yorumları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda