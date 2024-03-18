Fenerbahçeli Futbolcuların Soyunma Odasına Kaçmasına Yardım Eden Trabzonsporlu Eren Elmalı Takdir Topladı

Dün Trabzon'da oynana Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından taraftarlar sahaya inerek futbolculara saldırmışlardı. Karşılaşma içerisinde de sahaya su şişesi fırlatarak olacakların sinyalini veren taraftarlar, karşılaşma 3-2'lik Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlanınca sahaya girerek ortalığı savaş alanına çevirmişti.
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Fenerbahçeli futbolcuların kendilerine saldıran taraftarlara karşı döner tekmeli, uçan tekmeli ve yumruklu savunma yapmaları da Türkiye dahil dünya basınında da geniş yankı uyandırmıştı.
Saldırgan Trabzonspor taraftarlarından Fenerbahçeli futbolcuları korumak isteyen Trabzonspor futbolcusu Eren Elmalı da adeta vücudu ile etten duvar örerek Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasına kaçmalarına yardım etti.
Hiçbir şekilde yaşanmasını istemediğimiz görüntülerin yaşandığı karşılaşma ile ilgili TFF, İçişleri Bakanlığı ve FIFA da açıklama yaparken, Eren Elmalı'nın Fenerbahçeli futbolculara yardım ettiği görüntüler ise sosyal medyada takdir topladı.
İşte Eren Elmalı'nın takdir toplayan o anları: 👇
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