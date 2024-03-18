Fenerbahçeli Futbolcuların Soyunma Odasına Kaçmasına Yardım Eden Trabzonsporlu Eren Elmalı Takdir Topladı

Dün Trabzon'da oynana Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından taraftarlar sahaya inerek futbolculara saldırmışlardı. Karşılaşma içerisinde de sahaya su şişesi fırlatarak olacakların sinyalini veren taraftarlar, karşılaşma 3-2'lik Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlanınca sahaya girerek ortalığı savaş alanına çevirmişti.