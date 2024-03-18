Batuhan Karadeniz Savaş Meydanına Dönen Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Batuhan Karadeniz Savaş Meydanına Dönen Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında maçın sonunda ortalık savaş alanına döndü. Fenerbahçe galibiyetini kaldıramayıp sahaya inen taraftarlar sarı-lacivert formalı futbolculara saldırdı. Yaşananları değerlendirirken öfke kusan eski futbolcu Batuhan Karadeniz 'bu futbol nasıl gelişecek?!' diyerek sert çıktı!
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Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konut etti. Art arda gollerin geldiği derbide Fenerbahçe 3-2 galibiyet elde etti.
Son düdüğün çalmasıyla beraber hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçeli futbolcuların sevinci sahaya atlayan taraftarlar yüzünden yarıda kesildi.
Fenerbahçeli futbolcularla bordo-mavili taraftarlar arasında yaşanan arbede çok kısa sürede büyüdü ve ortalık savaş meydanına döndü.
Güvenlik önlemlerinin epey yetersiz kaldığı karşılaşma sonunda uzun saatler stattan ayrılamayan Fenerbahçe kafilesi büyük önemlerle havaalanına kadar götürüldü.
Döner tekmelerin ve yumrukların konuştuğu çirkin olayda taraftarlar korner direğiyle sarı-lacivertli topçuları kovaladı.
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Eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz de suların bir an olsun durulmadığı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Bir dönem Trabzonspor formasıyla da ter döken Karadeniz, "Batshuayi ceza alacak mı?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.
Yaşananlara çok sinirlenen eski futbolcu "Ceza gelmeyecek! Batshuayi, döner tekmeyi kime atıyor? Sen taraftarsın, sahanın içinde ne işin var? Bir kesici sokmuş olsan ne olacak? Adamın can güvenliği mi var? Üzerine doğru geliyor. Tabi koyacak tekmeyi adam. Ne yapacak? Hoş geldin gel bana yumruk mu at diyecek?" dedi.
"Bugün de söylüyorum: Bugün bu ortamı gerek tek bir kişi vardır, o da Umut Bozok'tur. Mahvetti maçı!... Özür dilerim ama statta onu omuz attı diye alkışlayan benim sığır hemşerilerim var!" diyen Karadeniz şu ifadeleri de kullandı:
"Yazıklar olsun ya. Memlekette konuştuğumuz olaylara bak. Yanlarındaki arkadaşlarından gaza geliyorlar bunlar. O atlıyor ya öbürü de atlıyor. Sürü psikolojisi bu."
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"Bunlar memlekette Batshuayi'yi yürürken görseler fotoğraf çekilirler. Yazıklar olsun ya."
"Bu Trabzonspor'u küme düşürsünler! Ben Trabzonluyum, kendi memleketime yakıştıramıyorum böyle bir şeyi."
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