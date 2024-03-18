Batuhan Karadeniz Savaş Meydanına Dönen Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında maçın sonunda ortalık savaş alanına döndü. Fenerbahçe galibiyetini kaldıramayıp sahaya inen taraftarlar sarı-lacivert formalı futbolculara saldırdı. Yaşananları değerlendirirken öfke kusan eski futbolcu Batuhan Karadeniz 'bu futbol nasıl gelişecek?!' diyerek sert çıktı!