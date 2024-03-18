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Fenerbahçeli Taraftar Oluşumu 12 Numara, Josef de Souza'dan Özür Diledi

Fenerbahçeli Taraftar Oluşumu 12 Numara, Josef de Souza'dan Özür Diledi

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 11:29

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 30. hafta maçında yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Sahaya giren Trabzonsporlu bir grup taraftar ile Fenerbahçeli futbolcular kavgaya tutuşmuştu. Fenerbahçeli taraftar oluşumu '12 Numara' daha önce yaptığı paylaşımlardan bir kısmını silerek Josef de Souza'dan özür diledi.

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2022 yılında Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme atmıştı.

2022 yılında Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme atmıştı.

Taraftarı takım arkadaşından uzaklaştırmak isteyen Josef de Souza ise yakaladığı kişinin ensesinden tutarak fırlatmıştı.

Taraftarı takım arkadaşından uzaklaştırmak isteyen Josef de Souza ise yakaladığı kişinin ensesinden tutarak fırlatmıştı.

Salih Uçan'a tekme atan taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza kırmızı kart görmüştü.

Salih Uçan'a tekme atan taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza kırmızı kart görmüştü.

Fenerbahçeli taraftar oluşumu o gün yaşanan olaylar hakkında attığı tweetlerle gündeme geldi.

Fenerbahçeli taraftar oluşumu o gün yaşanan olaylar hakkında attığı tweetlerle gündeme geldi.

Geçmişte yaşanan olaylar hakkında yaptığı paylaşımları silen 12 Numara, daha sonra bir açıklama yaptı.

Geçmişte yaşanan olaylar hakkında yaptığı paylaşımları silen 12 Numara, daha sonra bir açıklama yaptı.
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Taraftarlar daha önce yapılan paylaşımları hatırlatmıştı.

Taraftarlar daha önce yapılan paylaşımları hatırlatmıştı.

O paylaşımlar ise silindi. Ardından 12 Numara bir açıklama yaptı.

O paylaşımlar ise silindi. Ardından 12 Numara bir açıklama yaptı.

Josef de Souza'nın açıklamalarını alıntılayan 12 Numara, Brezilyalı futbolcudan özür diledi.

Josef de Souza'nın açıklamalarını alıntılayan 12 Numara, Brezilyalı futbolcudan özür diledi.
twitter.com

Yapılan paylaşımda 'Josef de Souza’nın, Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrası yaptığı nefsi müdafaası ile ilgili o gün fazla abarttığımızı ve hakkını yediğimizi dün gece çok daha iyi anladık. Bu nedenle Josef’den amasız fakatsız 12 Numara olarak özür diliyoruz. Az bile yapmış…' ifadeleri kullanıldı.

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