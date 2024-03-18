Fenerbahçeli Taraftar Oluşumu 12 Numara, Josef de Souza'dan Özür Diledi
Fenerbahçeli Taraftar Oluşumu 12 Numara, Josef de Souza'dan Özür Diledi
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 30. hafta maçında yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Sahaya giren Trabzonsporlu bir grup taraftar ile Fenerbahçeli futbolcular kavgaya tutuşmuştu. Fenerbahçeli taraftar oluşumu '12 Numara' daha önce yaptığı paylaşımlardan bir kısmını silerek Josef de Souza'dan özür diledi.
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2022 yılında Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme atmıştı.
Taraftarı takım arkadaşından uzaklaştırmak isteyen Josef de Souza ise yakaladığı kişinin ensesinden tutarak fırlatmıştı.
Salih Uçan'a tekme atan taraftara müdahalede bulunan Josef de Souza kırmızı kart görmüştü.
Fenerbahçeli taraftar oluşumu o gün yaşanan olaylar hakkında attığı tweetlerle gündeme geldi.
Geçmişte yaşanan olaylar hakkında yaptığı paylaşımları silen 12 Numara, daha sonra bir açıklama yaptı.
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Taraftarlar daha önce yapılan paylaşımları hatırlatmıştı.
O paylaşımlar ise silindi. Ardından 12 Numara bir açıklama yaptı.
Josef de Souza'nın açıklamalarını alıntılayan 12 Numara, Brezilyalı futbolcudan özür diledi.
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