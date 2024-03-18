Fenerbahçeli Taraftar Oluşumu 12 Numara, Josef de Souza'dan Özür Diledi

Yapılan paylaşımda 'Josef de Souza’nın, Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrası yaptığı nefsi müdafaası ile ilgili o gün fazla abarttığımızı ve hakkını yediğimizi dün gece çok daha iyi anladık. Bu nedenle Josef’den amasız fakatsız 12 Numara olarak özür diliyoruz. Az bile yapmış…' ifadeleri kullanıldı.