Trabzonspor-Fenerbahçe Maçındaki Olaylar Nedeniyle 12 Gözaltı!
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçındaki Olaylar Nedeniyle 12 Gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili 12 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
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Süper Lig'in 30. haftasında dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girmiş ve ortalık karışmıştı.
Bu anlarda Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.
Karşılaşma sonunda çıkan olaylardan dolayı bir süre güvenlik önlemleri nedeniyle statta bekletilen sarı-lacivertli kafile geniş güvenlik önlemleri altında havaalanına götürüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ali Yerlika'nın açıklamaları 👇
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