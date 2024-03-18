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Fenerbahçe , Trabzonspor
Fenerbahçeli Futbolculara Saldıran Trabzonspor Taraftarının Bileğindeki Ayrıntı Dehşete Düşürdü

Fenerbahçeli Futbolculara Saldıran Trabzonspor Taraftarının Bileğindeki Ayrıntı Dehşete Düşürdü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 09:57

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın son düdüğüyle ortalık bir anda karıştı. Sahaya giren bir grup Trabzonsporlu taraftar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Sahaya dalan bir taraftarın bileğindeki kesici alet ise görenleri dehşete düşürdü.

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Karşılaşmanın son düdüğünün ardından bir grup Trabzonspor taraftarı, galibiyet sevincini yaşayan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından bir grup Trabzonspor taraftarı, galibiyet sevincini yaşayan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Maskeli olduğu görülen bir kişinin ise gardını alıp futbolcularla kavga etmek için sahaya girdiği çirkin anlar ise akıllara kazındı.

Maskeli olduğu görülen bir kişinin ise gardını alıp futbolcularla kavga etmek için sahaya girdiği çirkin anlar ise akıllara kazındı.

Trabzonspor taraftarının bileğindeki ayrıntı ise dehşete düşürdü.

Trabzonspor taraftarının bileğindeki ayrıntı ise dehşete düşürdü.

Fenerbahçeli futbolcuların saha içinde üzerine yürüyen kişinin elinde delici alet olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcuların saha içinde üzerine yürüyen kişinin elinde delici alet olduğu ortaya çıktı.

Tribünden sahaya atlayan kişinin bileğindeki delici alet, Fenerbahçeli futbolcularla girdiği kavganın ardından yere düştü.

Tribünden sahaya atlayan kişinin bileğindeki delici alet, Fenerbahçeli futbolcularla girdiği kavganın ardından yere düştü.
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Büyük bir facianın eşiğinden dönülen anlarda Fenerbahçeli futbolcular saldırganı yere düşürdü.

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen anlarda Fenerbahçeli futbolcular saldırganı yere düşürdü.
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