Fenerbahçeli Futbolculara Saldıran Trabzonspor Taraftarının Bileğindeki Ayrıntı Dehşete Düşürdü

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın son düdüğüyle ortalık bir anda karıştı. Sahaya giren bir grup Trabzonsporlu taraftar, Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Sahaya dalan bir taraftarın bileğindeki kesici alet ise görenleri dehşete düşürdü.