Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Tümer Metin'nden Tepki Çeken Açıklama!
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Tümer Metin'nden Tepki Çeken Açıklama!
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar sahaya girmiş, Fenerbahçeli futbolculara saldırılarda bulunmuştu. Yaşananlara ilişkin Tümer Metin'nden 'yapmayacaksın' açıklaması geldi. Metin'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
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Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki kritik Trabzon deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, karşılaşmanın ardından orta noktada üç puanı kutlamak istedi. Ancak bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Yaşananlar büyük tepki toplarken konuya dair bir yorum da eski futbolcu Tümer Metin'den geldi. Metin, "yapmayacaksın" diyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇
"Yapmayacaksın. O gerginliğe sebebiyet vermeyeceksin. O kutlamayı sahanın ortasında yapmayacaksın. Yapmayacaksın abi. Mert Hakan Yandaş gibi gol sevinçleri yaparsan, Trabzon'da bunlar olur. Bunlar daha önce de oldu ve olmaya devam edecek.
Galip gelmişsin, git içeride sevin abi. Bu olayların olacağı çok netti. Ülkenin dinamikleri var. Erzurum'da böyle sevinirsen, bu tepkiyi almazsın. Trabzon'da sevinirsen bu tepkiyi alırsın. Bunları hesap etmiyorsan ben bilemem."
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Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 3-2 Karadeniz ekibinin üstünlüğü ile noktalanmış, bordo-mavili futbolcular, sahada galibiyet kutlaması yapmış ve maç olaysız bitmişti.
Yorumcunun açıklamalarına taraftarların tepkileri 👇
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