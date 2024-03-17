Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Sonunda Taraftarlar Sahaya Girdi
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Sonunda Taraftarlar Sahaya Girdi
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından, sarı-lacivertli futbolcular orta noktada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.
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Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki Trabzon deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.
İstenmeyen görüntüler ortaya çıkarken güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı. (61 Saat)
Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular, yumruk yumruğa kavga etti.
Galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçe futbolcuları ile sahaya giren Trabzonspor taraftarının yumruklaşma anları. 👇
Fenerbahçe kalecisi Livakovic’e de yumruk atıldı 👇
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Trabzonspor taraftarı, korner direğiyle Fenerbahçeli Mert Müldür’ü kovaladı.
O anlar 👇
Osayi'ye saldırı anında yerde tokmak ve bıçak olduğu görüldü 👇
Batshuayi, döner tekme attı 👇
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