Trabzonspor - Fenerbahçe Maçına İlişkin Soruşturma Başlatıldı
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçına İlişkin Soruşturma Başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü ile yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sürecin yakından takip edildiğini ifade eden paylaşımda bulundu. Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇
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