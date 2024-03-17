Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçına İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçına İlişkin Soruşturma Başlatıldı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
17.03.2024 - 23:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü ile yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇

'Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sürecin yakından takip edildiğini ifade eden paylaşımda bulundu. Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sürecin yakından takip edildiğini ifade eden paylaşımda bulundu. Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi 👇

'Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır.

İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
8
5
3
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?