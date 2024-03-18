Ümit Özat Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Hakkında Yaptığı Açıklamayla Güldürdü

Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 kazandığı Trabzonspor maçının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü. Sahanın içine atlayan bir grup Trabzonspor taraftarı ile Fenerbahçeli futbolcular tekme tokat kavga etti. Eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat ise maçın ardından yaptığı yorumla güldürdü.