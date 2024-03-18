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Ümit Özat Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Hakkında Yaptığı Açıklamayla Güldürdü

Ümit Özat Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Hakkında Yaptığı Açıklamayla Güldürdü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 10:38

Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 kazandığı Trabzonspor maçının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü. Sahanın içine atlayan bir grup Trabzonspor taraftarı ile Fenerbahçeli futbolcular tekme tokat kavga etti. Eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat ise maçın ardından yaptığı yorumla güldürdü.

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Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren Trabzonspor maçının ardından saha bir anda karıştı.

Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren Trabzonspor maçının ardından saha bir anda karıştı.

Fenerbahçeli futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada bir grup Trabzonsporlu taraftar sahaya daldı.

Fenerbahçeli futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada bir grup Trabzonsporlu taraftar sahaya daldı.

Adeta meydan muharebesini andıran anlarda Fenerbahçeli futbolcularla Trabzonsporlu taraftarlar arasında tekme tokat kavga yaşandı.

Adeta meydan muharebesini andıran anlarda Fenerbahçeli futbolcularla Trabzonsporlu taraftarlar arasında tekme tokat kavga yaşandı.

Kavgaya dahil olan taraftarlardan birisi ise korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı.

Kavgaya dahil olan taraftarlardan birisi ise korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı.

O anlarla ilgili Ümit Özat, "2023-2024 Korner Direği Sezonu" paylaşımı yaptı.

O anlarla ilgili Ümit Özat, "2023-2024 Korner Direği Sezonu" paylaşımı yaptı.
twitter.com
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Bir kullanıcı ise Ümit Özat'a tepki gösterdi. Fenerbahçeli futbolcuların taraftarları dövdüğünü söyledi.

Bir kullanıcı ise Ümit Özat'a tepki gösterdi. Fenerbahçeli futbolcuların taraftarları dövdüğünü söyledi.
twitter.com

Ümit Özat ise, "Ben de dövmüştüm. Taraftarın sahada ne işi var" cevabını verdi.

Ümit Özat ise, "Ben de dövmüştüm. Taraftarın sahada ne işi var" cevabını verdi.
twitter.com

Ümit Özat teknik direktörlük yaptığı 2011 yılında sahaya girip kendisine saldıran bir taraftarı dövmüştü.

Ümit Özat teknik direktörlük yaptığı 2011 yılında sahaya girip kendisine saldıran bir taraftarı dövmüştü.
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