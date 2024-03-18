Ümit Özat Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Hakkında Yaptığı Açıklamayla Güldürdü
Ümit Özat Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Hakkında Yaptığı Açıklamayla Güldürdü
Fenerbahçe'nin deplasmanda 3-2 kazandığı Trabzonspor maçının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü. Sahanın içine atlayan bir grup Trabzonspor taraftarı ile Fenerbahçeli futbolcular tekme tokat kavga etti. Eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat ise maçın ardından yaptığı yorumla güldürdü.
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Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren Trabzonspor maçının ardından saha bir anda karıştı.
Fenerbahçeli futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada bir grup Trabzonsporlu taraftar sahaya daldı.
Adeta meydan muharebesini andıran anlarda Fenerbahçeli futbolcularla Trabzonsporlu taraftarlar arasında tekme tokat kavga yaşandı.
Kavgaya dahil olan taraftarlardan birisi ise korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı.
O anlarla ilgili Ümit Özat, "2023-2024 Korner Direği Sezonu" paylaşımı yaptı.
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Bir kullanıcı ise Ümit Özat'a tepki gösterdi. Fenerbahçeli futbolcuların taraftarları dövdüğünü söyledi.
Ümit Özat ise, "Ben de dövmüştüm. Taraftarın sahada ne işi var" cevabını verdi.
Ümit Özat teknik direktörlük yaptığı 2011 yılında sahaya girip kendisine saldıran bir taraftarı dövmüştü.
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