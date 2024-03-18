Manşetleri Görünce Şok Olabilirsiniz! Trabzon Yerel Basını Fenerbahçe Maçını Oldukça Farklı Yorumladı
Manşetleri Görünce Şok Olabilirsiniz! Trabzon Yerel Basını Fenerbahçe Maçını Oldukça Farklı Yorumladı
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı, tüm dünyada geniş yankı buldu. Yeşil saha, adeta savaş alanına dönerken Trabzon yerel basını, yaşanan çirkin anları 'provokasyon' olarak nitelendirdi. Gazete manşetleri, görenleri şaşkınlığa uğrattı.
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
Sahaya atlayan ve Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu seyircilere sarı-lacivertliler de karşılık verdi.
Çirkin olaylar, Trabzon'daki bazı yerel basın tarafından "provokasyon" olarak manşetlere taşındı.
Karadeniz: "Provokatörler amacına ulaştı" 👇
Günebakış: "Provokatörler" 👇
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Sonnokta: "Meler böyle istedi" 👇
Ekspres: "Şapkadan rezillik çıktı" 👇
Taka: "Şapkadan çıkan tavşan" 👇
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