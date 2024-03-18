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Manşetleri Görünce Şok Olabilirsiniz! Trabzon Yerel Basını Fenerbahçe Maçını Oldukça Farklı Yorumladı

Manşetleri Görünce Şok Olabilirsiniz! Trabzon Yerel Basını Fenerbahçe Maçını Oldukça Farklı Yorumladı

Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.03.2024 - 18:18

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı, tüm dünyada geniş yankı buldu. Yeşil saha, adeta savaş alanına dönerken Trabzon yerel basını, yaşanan çirkin anları 'provokasyon' olarak nitelendirdi. Gazete manşetleri, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.

Sahaya atlayan ve Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu seyircilere sarı-lacivertliler de karşılık verdi.

Sahaya atlayan ve Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu seyircilere sarı-lacivertliler de karşılık verdi.

Çirkin olaylar, Trabzon'daki bazı yerel basın tarafından "provokasyon" olarak manşetlere taşındı.

Çirkin olaylar, Trabzon'daki bazı yerel basın tarafından "provokasyon" olarak manşetlere taşındı.

Karadeniz: "Provokatörler amacına ulaştı" 👇

Karadeniz: "Provokatörler amacına ulaştı" 👇

Günebakış: "Provokatörler" 👇

Günebakış: "Provokatörler" 👇
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Sonnokta: "Meler böyle istedi" 👇

Sonnokta: "Meler böyle istedi" 👇

Ekspres: "Şapkadan rezillik çıktı" 👇

Ekspres: "Şapkadan rezillik çıktı" 👇

Taka: "Şapkadan çıkan tavşan" 👇

Taka: "Şapkadan çıkan tavşan" 👇
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