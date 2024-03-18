İsmail Kartal Yaralanmışken Serdar Dursun'un Yedek Kulübesindeki Garip Hareketleri Herkesi Güldürdü
İsmail Kartal Yaralanmışken Serdar Dursun'un Yedek Kulübesindeki Garip Hareketleri Herkesi Güldürdü
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sırasında teknik direktör İsmail Kartal'a tribünlerden atılan bir cisim isabet etti. O sırada yedek kulübesinde olan Serdar Dursun'un tribünlere yaptığı hareketler goygoycuların diline düştü.
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Olaylı biten Trabzonspor - Fenerbahçe maçında istenmeyen görüntüler yaşandı. Tribünlerden atılan bir cisim Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a isabet etti.
İsmail Kartal yedek kulübesine geçerken yanında bulunan Serdar Dursun ise tribünlere önce hafif bir tepki gösterdi.
Ardından iyi bir iletişim yakaladığını düşünerek taraftarları selamlamaya başladı.
O anlar kameralara şöyle yansıdı👇
Serdar Dursun'un jest ve mimikleri taraftarların dilindeydi👇
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Kendisini çok seviyoruz👇
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