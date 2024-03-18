İsmail Kartal Yaralanmışken Serdar Dursun'un Yedek Kulübesindeki Garip Hareketleri Herkesi Güldürdü

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sırasında teknik direktör İsmail Kartal'a tribünlerden atılan bir cisim isabet etti. O sırada yedek kulübesinde olan Serdar Dursun'un tribünlere yaptığı hareketler goygoycuların diline düştü.