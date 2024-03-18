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Anthony Black ve Gradey Dick: NBA Tarihinin En Garip Forma Değişimi Goygoycuların Dilinde

Anthony Black ve Gradey Dick: NBA Tarihinin En Garip Forma Değişimi Goygoycuların Dilinde

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 12:52

Orlando Magic ile Toronto Raptors arasında oynanan karşılaşma 111- 96 sona ererken, Anthony Black ile Gradey Dick maçın önüne geçti. Forma değiştirirken ne yaptıklarının farkında olan genç oyuncular kameraların karşısında poz verdi.

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Orlando Magic forması giyen 20 yaşındaki Anthony Black, maçın ardından rakibiyle formasını değiştirmek istedi.

Orlando Magic forması giyen 20 yaşındaki Anthony Black, maçın ardından rakibiyle formasını değiştirmek istedi.

Toronto Raptors takımının çaylağı 20 yaşındaki Gradey Dick ise bu teklifi kabul etti.

Toronto Raptors takımının çaylağı 20 yaşındaki Gradey Dick ise bu teklifi kabul etti.

Ne yaptıklarının farkında olan ikili kameralara dönerek NBA tarihinin en garip forma değişimini yaptı.

Ne yaptıklarının farkında olan ikili kameralara dönerek NBA tarihinin en garip forma değişimini yaptı.

İki genç arkadaşın forma değişimi sosyal medyanın dilindeydi.

İki genç arkadaşın forma değişimi sosyal medyanın dilindeydi.
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Gelen yorumlar şöyleydi👇

Gelen yorumlar şöyleydi👇
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