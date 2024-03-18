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Meydan Muharebesine Dönen Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Gerginliğinizi Azaltacak Komik Paylaşımlar

Meydan Muharebesine Dönen Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Gerginliğinizi Azaltacak Komik Paylaşımlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 11:59

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından ortaya çıkan görüntüler hepimizi oldukça gerdi. Yaşanan olayları henüz hazmedememişken goygoycular sazı eline aldı ve bizi güldürmeyi başardı. Komik paylaşımlara birlikte bakalım🚀

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1. Maskeli eleman.

2. İlk bakışta aynı Boğaç.

2. İlk bakışta aynı Boğaç.

3. Hiçbir şey olmamış gibi tatlı tatlı bakmış😂

3. Hiçbir şey olmamış gibi tatlı tatlı bakmış😂

4. Uzmandan ders alındı.

4. Uzmandan ders alındı.
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5. Baba :(

5. Baba :(
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6. Tak tak tak.

7. 👇

8. (Küfür içerir)

9. Ne çabuk?

9. Ne çabuk?
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10. Hakkaten he🤨

10. Hakkaten he🤨
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11. Osayi Reis👇

12. Ödül yağmuru.

13. 😂

13. 😂
twitter.com

14. Bu teklif değerlendirilmeli.

14. Bu teklif değerlendirilmeli.
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15. Kimin heykeli dikilecekti?

15. Kimin heykeli dikilecekti?
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16. İsme bakın😭

16. İsme bakın😭
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17. Çiyuv.

18. Sırtına bakın çabuk!

18. Sırtına bakın çabuk!
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