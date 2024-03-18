Meydan Muharebesine Dönen Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Gerginliğinizi Azaltacak Komik Paylaşımlar
Meydan Muharebesine Dönen Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Gerginliğinizi Azaltacak Komik Paylaşımlar
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından ortaya çıkan görüntüler hepimizi oldukça gerdi. Yaşanan olayları henüz hazmedememişken goygoycular sazı eline aldı ve bizi güldürmeyi başardı. Komik paylaşımlara birlikte bakalım🚀
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1. Maskeli eleman.
2. İlk bakışta aynı Boğaç.
3. Hiçbir şey olmamış gibi tatlı tatlı bakmış😂
4. Uzmandan ders alındı.
5. Baba :(
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6. Tak tak tak.
7. 👇
8. (Küfür içerir)
9. Ne çabuk?
10. Hakkaten he🤨
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11. Osayi Reis👇
12. Ödül yağmuru.
13. 😂
14. Bu teklif değerlendirilmeli.
15. Kimin heykeli dikilecekti?
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16. İsme bakın😭
17. Çiyuv.
18. Sırtına bakın çabuk!
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