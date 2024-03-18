Meydan Muharebesine Dönen Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Gerginliğinizi Azaltacak Komik Paylaşımlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından ortaya çıkan görüntüler hepimizi oldukça gerdi. Yaşanan olayları henüz hazmedememişken goygoycular sazı eline aldı ve bizi güldürmeyi başardı. Komik paylaşımlara birlikte bakalım🚀