Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşanan Çirkin Olaylara Tepki Yağdı!
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşanan Çirkin Olaylara Tepki Yağdı!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ardından futbola yakışmayan olaylar yaşandı. Fenerbahçe'nin galip gelmesinin ardından ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi. Soruşturma başlatılan olaylarla ilgili sosyal medyadan tepki yağdı.
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Süper ligin 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe maçı 3-2'lik üstünlükle tamamladı.
Maç sonu Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet sevinci yaşadığı sırada sahaya giren taraftarlarla futbolcular arasında oldukça çirkin olaylar yaşandı.
Trabzonspor taraftarı, korner direğiyle Fenerbahçeli Mert Müldür’ü kovaladığı, Osayi'ye saldırı anında yerde tokmak ve bıçak görüldüğü ve pek çok kötü olayın daha yaşandığı bu anlara sosyal medyadan yorum yağdı.
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Beşiktaşlı olarak söyleyim Bence Trabzonspor’a ceza verilip küme düşürülmeli Trabzon’da hiçbir şekilde maç oynanmamalı
Mızrakla geliyo mk herif, tahrik edilmişmiş, anasını skseler bu kadar tahrik olunmaz mk pzevenkleri
ahahahahaha kanka mizrak değil lan o korner bayraği. bayragin altinda cimenlige sapladiklari şey evet mizrak gibi sivri uçlu ama mizrak değil. bu arada trabz... Devamını Gör
Pontus çocuğu terorist ts bi de sağaya fırlayıp dayak yediler, rezilliğin adıdır arabzon.