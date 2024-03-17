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Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşanan Çirkin Olaylara Tepki Yağdı!

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşanan Çirkin Olaylara Tepki Yağdı!

futbol Trabzon Fenerbahçe
themyscira - Misafir Editör
18.03.2024 - 00:21

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ardından futbola yakışmayan olaylar yaşandı. Fenerbahçe'nin galip gelmesinin ardından ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi. Soruşturma başlatılan olaylarla ilgili sosyal medyadan tepki yağdı.

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Süper ligin 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe maçı 3-2'lik üstünlükle tamamladı.

Süper ligin 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe maçı 3-2'lik üstünlükle tamamladı.

Maç sonu Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet sevinci yaşadığı sırada sahaya giren taraftarlarla futbolcular arasında oldukça çirkin olaylar yaşandı.

Maç sonu Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet sevinci yaşadığı sırada sahaya giren taraftarlarla futbolcular arasında oldukça çirkin olaylar yaşandı.

Trabzonspor taraftarı, korner direğiyle Fenerbahçeli Mert Müldür’ü kovaladığı, Osayi'ye saldırı anında yerde tokmak ve bıçak görüldüğü ve pek çok kötü olayın daha yaşandığı bu anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Trabzonspor taraftarı, korner direğiyle Fenerbahçeli Mert Müldür’ü kovaladığı, Osayi'ye saldırı anında yerde tokmak ve bıçak görüldüğü ve pek çok kötü olayın daha yaşandığı bu anlara sosyal medyadan yorum yağdı.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Selver.1994.06

Beşiktaşlı olarak söyleyim Bence Trabzonspor’a ceza verilip küme düşürülmeli Trabzon’da hiçbir şekilde maç oynanmamalı

Erol Kayar

Mızrakla geliyo mk herif, tahrik edilmişmiş, anasını skseler bu kadar tahrik olunmaz mk pzevenkleri

WIN

ahahahahaha kanka mizrak değil lan o korner bayraği. bayragin altinda cimenlige sapladiklari şey evet mizrak gibi sivri uçlu ama mizrak değil. bu arada trabz... Devamını Gör

Feanor son of finwe

Pontus çocuğu terorist ts bi de sağaya fırlayıp dayak yediler, rezilliğin adıdır arabzon.