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Fenerbahçe Trabzon'dan Galibiyetle Döndü: Sarı-Lacivertliler Üç Puanı Üç Golle Aldı

Fenerbahçe Trabzon'dan Galibiyetle Döndü: Sarı-Lacivertliler Üç Puanı Üç Golle Aldı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
17.03.2024 - 22:41

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

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Beş gole sahne olan mücadelede ilk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Sarı-lacivertlilerin iki golünü de Brezilyalı orta sahası Fred kaydetti.

Beş gole sahne olan mücadelede ilk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Sarı-lacivertlilerin iki golünü de Brezilyalı orta sahası Fred kaydetti.

64. dakikada Bardhi skoru 2-1'e getiren golü attı. Ev sahibi ,78'de Trezeguet ile penaltıdan skora denge getirdi.

64. dakikada Bardhi skoru 2-1'e getiren golü attı. Ev sahibi ,78'de Trezeguet ile penaltıdan skora denge getirdi.

Galibiyeti getiren gol ise Batshuayi'den geldi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Belçikalı, 87'de takımına yine üç puanı getirdi.

Galibiyeti getiren gol ise Batshuayi'den geldi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Belçikalı, 87'de takımına yine üç puanı getirdi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇

Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
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