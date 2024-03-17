Fenerbahçe Trabzon'dan Galibiyetle Döndü: Sarı-Lacivertliler Üç Puanı Üç Golle Aldı
Fenerbahçe Trabzon'dan Galibiyetle Döndü: Sarı-Lacivertliler Üç Puanı Üç Golle Aldı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
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Beş gole sahne olan mücadelede ilk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Sarı-lacivertlilerin iki golünü de Brezilyalı orta sahası Fred kaydetti.
64. dakikada Bardhi skoru 2-1'e getiren golü attı. Ev sahibi ,78'de Trezeguet ile penaltıdan skora denge getirdi.
Galibiyeti getiren gol ise Batshuayi'den geldi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Belçikalı, 87'de takımına yine üç puanı getirdi.
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