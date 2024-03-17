Fred'in Golü Sonrası Trabzonspor Tribünlerinden İsmail Kartal'a Saldırı
Fred'in Golü Sonrası Trabzonspor Tribünlerinden İsmail Kartal'a Saldırı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında gelen golün ardından tribünden atılan cisimlerden biri İsmail Kartal'a isabet etti. (beIN)
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Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki kritik maçta Fred'in 13. dakikada attığı müthiş golle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe yedek kulübesi kenarda büyük sevinç yaşarken tribünlerden sahaya yabancı cisim yağmaya başladı.
Sahaya atılan cisimlerden biri Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a isabet etti.
Sağlık ekibi tarafından buz müdahalesi yapılan İsmail Kartal yedek kulübesine oturtulurken o anlar da yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirildi. Karşılaşma 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
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