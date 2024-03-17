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Maç Öncesi Gerginlik: Trabzon’da Fenerbahçe Montuyla Dolaşan Bir Taraftar Darp Edilmeye Çalışıldı

Maç Öncesi Gerginlik: Trabzon’da Fenerbahçe Montuyla Dolaşan Bir Taraftar Darp Edilmeye Çalışıldı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
17.03.2024 - 19:34

Heyecanla beklenen Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Fenerbahçe montu ile caddede yürüyen bir kişi, kimliği belli olmayan kişiler tarafından darp edilmeye çalışıldı. Polisin taraftarı dükkana sakladığı ifade edildi.

Kaynak: https://twitter.com/ajansfenercom
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Ligin 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Büyük heyecanla beklenen karşılaşma için nefesler tutuldu.

Ligin 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Büyük heyecanla beklenen karşılaşma için nefesler tutuldu.

Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesinde şehirde Fenerbahçe montuyla dolaşan bir taraftarın çevrenin tepkisi sonrası polisin koruması altına alındığı ifade edildi.

Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesinde şehirde Fenerbahçe montuyla dolaşan bir taraftarın çevrenin tepkisi sonrası polisin koruması altına alındığı ifade edildi.

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