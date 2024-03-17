Trabzonlu Gençler Tribün Lideri'den Fenerbahçeli Taraftarları Kızdıracak Açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler için şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesinde Trabzonlu Gençler Tribün Lideri, “Futbol olarak intikamımızı alarak Fenerbahçe’yi şampiyonluktan edelim.” açıklamasında bulunarak taraftarlarına seslendi.