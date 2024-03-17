Trabzonlu Gençler Tribün Lideri'den Fenerbahçeli Taraftarları Kızdıracak Açıklama!
Trabzonlu Gençler Tribün Lideri'den Fenerbahçeli Taraftarları Kızdıracak Açıklama!
Kaynak: https://twitter.com/61saat
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler için şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesinde Trabzonlu Gençler Tribün Lideri, “Futbol olarak intikamımızı alarak Fenerbahçe’yi şampiyonluktan edelim.” açıklamasında bulunarak taraftarlarına seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi ise şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.
Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma öncesinde Trabzonlu Gençler Tribün Lideri Mehmet Fındıkçı, bordo-mavili taraftarlara seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fındıkçı, “Futbol olarak intikamımızı alarak Fenerbahçe’yi şampiyonluktan edelim.” dedi. 👇
Sizce maçı hangi takım kazanır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda