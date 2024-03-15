Arda Güler'in Tartaklanarak Sevilmesinden Zehra Güneş'in Yeni Tarzına Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar!
Arda Güler'in Tartaklanarak Sevilmesinden Zehra Güneş'in Yeni Tarzına Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar!
Geçtiğimiz hafta spor dünyasının magazinsel tarafında neler olmuş kaçırdıysanız doğru yerdesiniz. Spor dünyasının renkli tarafında kaçırdığınız ve merak ettiğiniz her şey burada!
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Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanı Eda Erdem'in Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni yapıldı. Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı sporculardan olan Eda Erdem, heykeli önünde anne ve babasıyla poz verdi.
Biliyorsunuz ki bugün milli takım kaptanımız Eda Erdem'in heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Ancak heykeldeki bir detay sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Heykel sanatçısı Öktem Doğan ise heykeldeki detay hakkında açıklamalarda bulundu.
Sezon içerisinde adı sıklıkla transfer dedikoduları ile anılan Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'dan ev satın aldı.
Filenin Sultanları ile inanılmaz başarılara imza atan Fenerbahçeli voleybolcu Gizem Örge yaptığı paylaşımla geçmişe yolculuğunu anlattı. Azmi ve çalışkanlığıyla kupalar kaldıran Gizem Örge anne ve babasıyla paylaşım yaptı.
2022 yılında gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves’in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski futbolcu Dani Alves’in intihar ettiği iddiaları üzerine futbolcunun sözcüsü ve avukatları bir açıklama yaptı.
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Türk futbolu için heyecan dolu muazzam bir an yaşandı: Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.
Ufuk Kaan Karacan’ın sunduğu “Hayatım Futbol”un bu haftaki konuğu Emre Belözoğlu oldu. Emre Belözoğlu'nun 343 Dijital Youtube kanalında Serhat Akın hakkında söyledikleri ise gündeme bomba gibi düştü. Serhat Akın, Emre Belözoğlu'nun eleştirilerine sert bir yanıt verdi.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ağları havalandırdığı ilk golü attığına pişman eden Antonio Rüdiger goygoycuların diline düştü. İlk önce sırtına vuran, daha sonra gülmesi için Arda Güleri'i yanağından tutan Rüdiger'in sert sevme biçimi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara konu oldu.
Fenerbahçe - Pendikspor karşılaşmasının anlatımını yapan Ali Okancı, Mert Hakan Yandaş'ın attığı golde "o lala" sözlerini kullanmıştı. Okancı, kendisine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Türk futbolunun efsane isimlerinden olan, uzun bir süredir de televizyonda futbol yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen’den sürpriz bir karar geldi. Dilmen, önümüzdeki sezonun sonunda yorumculuğu bırakacağını açıkladı.
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Voleybol dünyasının önde gelen isimlerinden Zehra Güneş, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Güneş, saçlarında yaptığı radikal değişiklikle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Her zaman olduğu gibi doğal ve sade güzelliğiyle dikkat çeken milli voleybolcu, bu kez saç rengini değiştirerek büyük beğeni topladı.
YouTube'da yayın yapan Mehmet Demirkol'un bu haftaki konuğu eski futbolcu Servet Çetin oldu. Demirkol'un Galaxy Rehberi programına katılan Servet Çetin, "Hz. Ebubekir'in yerine geçmek isterdim" sözleriyle gündem oldu.
Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, kuvvet antrenmanı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 1,97 metre boyundaki Zehra Güneş kusursuz sporcu fiziğiyle tekrar kendisine hayran bırakmayı başardı.
Bir dönem NTV’de spor spikerliği yapan Mutlu Ulusoy’un “Kırmızı Şeytanlar” deyişi hafızalara kazındı. Ulusoy, yayında o anların hikayesini anlattı.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın kızı Antonia Mauad de Souza, babasının yolundan ilerleyerek sporcu oluyor. Türkiye'de gözlerini açan Antonia Mauad de Souza, Brezilya Süper Ligi takımlarından Barueri ile sözleşme imzaladı.
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Formula 1'in unutulmaz pilotu Michael Schumacher, İstanbul'a ilk kez geldiği günde taksiciden arabayı sürmek için izin istediği anısı yüzünüzü gülümsetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, rakibi Belçika takımı Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi. Fanatik Fenerbahçeli oldukları bilinen ünlü oyuncular Özge Özacar, Barış Arduç ve Fatih Artman Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.
20 Temmuz Cumartesi günü NFL Dallas Cowboys'un evinde gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak Mike Tyson ile Jake Paul öncesi antrenman videoları düşmeye başladı. 57 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson, sosyal medya hesabından ilk antrenman görüntülerini yayınladı.
Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Günlük neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀
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