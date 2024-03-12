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Servet Çetin "Bir Günlüğüne Hz. Ebubekir'in Yerine Geçmek İsterdim" Sözlerinin Sebebini Açıkladı

Servet Çetin "Bir Günlüğüne Hz. Ebubekir'in Yerine Geçmek İsterdim" Sözlerinin Sebebini Açıkladı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 13:10

YouTube'da yayın yapan Mehmet Demirkol'un bu haftaki konuğu eski futbolcu Servet Çetin oldu. Demirkol'un Galaxy Rehberi programına katılan Servet Çetin, 'Hz. Ebubekir'in yerine geçmek isterdim' sözleriyle gündem oldu.

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Son olarak Sivasspor Teknik Direktörü olan Servet Çetin, YouTube'da yayın yapan Mehmet Demirkol'un konuğu oldu.

Son olarak Sivasspor Teknik Direktörü olan Servet Çetin, YouTube'da yayın yapan Mehmet Demirkol'un konuğu oldu.

Mehmet Demirkol'un "Bir günlüğüne birinin yerine geçmek istesen kimi seçerdin?" sorusunu yanıtlayan Servet Çetin, "Hz. Ebubekir’i seçerdim." dedi.

Mehmet Demirkol'un "Bir günlüğüne birinin yerine geçmek istesen kimi seçerdin?" sorusunu yanıtlayan Servet Çetin, "Hz. Ebubekir’i seçerdim." dedi.

Neden sorusuna ise, "Peygamber Efendimiz'in dostu. Onu görmek için." cevabını verdi.

Neden sorusuna ise, "Peygamber Efendimiz'in dostu. Onu görmek için." cevabını verdi.

O anlar ekranlara şöyle yansıdı👇

Programın tamamını izlemek için👇

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