Alex de Souza'nın Voleybolcu Kızı Antonia Mauad de Souza İlk Profesyonel İmzasını Attı!
Alex de Souza'nın Voleybolcu Kızı Antonia Mauad de Souza İlk Profesyonel İmzasını Attı!
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın kızı Antonia Mauad de Souza, babasının yolundan ilerleyerek sporcu oluyor. Türkiye'de gözlerini açan Antonia Mauad de Souza, Brezilya Süper Ligi takımlarından Barueri ile sözleşme imzaladı.
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2004 yılında Fenerbahçe forması giyerek Türk futbol tarihine ismini altın harflerle yazdıran Alex de Souza kızıyla gurur duyuyor.
İstanbul doğumlu olan Alex de Souza'nın kızı Antonia Mauad de Souza profesyonel olarak ilk imzasını attı.
Brezilyalı genç oyuncu Süper Ligi takımlarından Barueri ile sözleşme imzalayarak profesyonel kariyere geçiş yaptı.
2006 yılında dünyaya gözlerini İstanbul'da açan Antonia Mauad de Souza, Brezilya U21 takımında da görev aldı.
Babasının izinden gidip sporcu olan Antonia Mauad de Souza'ya kariyerinde başarılar diliyoruz!
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olm kız voleybolcu olmuş, millet kızgın emoji, dislike falan atmış. Sitenin torbacısı kim allah aşkına? bu neyin kafası?