Alex de Souza'nın Voleybolcu Kızı Antonia Mauad de Souza İlk Profesyonel İmzasını Attı!

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın kızı Antonia Mauad de Souza, babasının yolundan ilerleyerek sporcu oluyor. Türkiye'de gözlerini açan Antonia Mauad de Souza, Brezilya Süper Ligi takımlarından Barueri ile sözleşme imzaladı.